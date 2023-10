Za leto 2024 je DZ proračun sprejel že novembra lani, z zdaj predlaganimi spremembami pa se odhodki zvišujejo za 720 milijonov evrov na 16,2 milijarde evrov, medtem ko naj bi se prihodki povečali za 211 milijonov evrov na 14 milijard evrov. V letu 2025 je načrtovanih 14,6 milijarde evrov prihodkov in 15,8 milijarde evrov odhodkov.

Kot smo poročali, so predvideni odhodki v naslednjih dveh letih zaznamovani s pozivom vlade, naj proračunski uporabniki skrčijo svojo načrtovano porabo za štiri odstotke, da bo država lahko zagotovila sredstva za financiranje sanacije po avgustovskih poplavah. Po zagotovilih ministra Boštjančiča iz prejšnjega tedna je večina proračunskih uporabnikov sledila pozivu in svoje odhodke zmanjšala za štiri odstotke, a je Dnevnikova analiza pokazala, da so tolikšno krčenje pričakovanih odhodkov udejanjili le štirje izmed 45 proračunskih uporabnikov. Večina se je namenila porabo zmanjšati v manjšem deležu, kot je razvidno z grafa:

Visok primanjkljaj

Proračunski primanjkljaj naj bi tako prihodnje leto znašal 2,2 milijarde evrov oz. 3,3 odstotka BDP. To je več, kot dopuščajo fiskalna pravila, ki bodo z letom 2024 spet začela veljati, kar bo poskušala vlada v Bruslju upravičiti s posledicami avgustovskih poplav in zemeljskih plazov, ki so povzročili večimilijardno škodo.

Predlog obeh proračunov je vlada sprejela 28. septembra, ko je Boštjančič povedal, da so makroekonomske razmere še vedno negotove. Ob tem je avgustovska povodenj po zadnji vladni oceni povzročila za skoraj deset milijard evrov finančnih posledic. »Sanacija bo zahtevala preusmeritev znatnih sredstev znotraj proračuna,« je dejal.

Spremembe proračunov bo DZ sprejemal novembra

Po današnji predstavitvi bo stekla razprava na sejah parlamentarnih odborov, ki so sklicane v času med 10. in 23. oktobrom. Spremembe proračuna za leto 2024 in proračun za leto 2025 bi nato lahko poslanci skupaj z zakonom o izvrševanju proračunov in preostalimi proračunskimi dokumenti sprejemali na novembrski seji DZ.

Poslanci so se seznanili še z odstopom ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je izgubil zaupanje premierja Goloba. Ministrske naloge bo namesto njega začasno prevzela ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.