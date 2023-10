Pogajalci imajo pred seboj odprta vprašanja glede predloga za odpravo plačnih nesorazmerij in hkratne prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico, težkega približno 847 milijonov evrov. Vsebino predloga vlade so od predstavitve pred dvema tednoma sindikati pretresali po posameznih dejavnostih in poklicih na t. i. stebrnih pogajanjih. Odzivi na sindikalni strani pa so bili precej kritični.

»Predlog ne pomeni več odprave plačnih nesorazmerij, ampak zgolj še prenos teh nesorazmerij v nov plačni sistem,« je bil do predloga kritičen vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Dodal je, da se je vlada s predvidenimi pasovnimi dvigi odpovedala odpravljanju plačnih nesorazmerij in da je njen zadnji predlog še slabši od predhodnega. Svoje stališče vladni strani nameravajo v konfederaciji sporočiti danes.

Po besedah vodje pogajalske skupine dela sindikatov Jakoba Počivavška so nekateri sindikati vladni strani že poslali svoje predloge. Zato pričakujejo, da se bo ta do pripomb danes opredelila in morda že podala tudi nov predlog.

Tako Počivavšek kot Štrukelj pa napovedujeta, da nameravajo na pogajanjih zagotovo odpreti tudi vprašanje usklajevanja vrednosti plačnih razredov. Gre za zakonsko določbo v predlogu zakona o izvrševanju proračuna, s katero se onemogoča uskladitev osnovnih plač v javnem sektorju v letu 2024. »S to zakonsko določbo se močno vpliva neposredno na potek pogajanj, kjer je to vprašanje v celoti odprto,« poudarja Štrukelj.

Ob tem pa sindikate zanima, kaj bo odstop ministrice za javno upravo, ki je bila tudi glavna pogajalka na vladni strani, pomenil za pogajanja o prenovi plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij. Današnja pogajanja z vladne strani sicer vodi državna sekretarka.