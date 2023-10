CSV je sicer zmagala že na prejšnjih volitvah leta 2018, a je vlado oblikovala tristrankarska koalicija, ki je skupaj zbrala več glasov. Glede na izide po preštetju vseh glasovnic, objavljene v nedeljo zvečer, je CSV tokrat prejela 29 odstotkov glasov, za 0,9 odstotne točke več kot na prejšnjih volitvah, in bo v 60-članskem parlamentu imela 21 sedežev.

Dober rezultat so dosegli tudi liberalci (DP), ki so prejeli 18,7 odstotka glasov, in socialisti (LSAP) z 18,9 odstotka, a je podpora Zelenim upadla za skoraj sedem odstotnih točk na 8,5 odstotka. Skupaj je dosedanja vladajoča koalicija izgubila dva sedeža v parlamentu in jih ima še 29, kar pomeni, da je izgubila večino.

»Luksemburžani so spregovorili,« je po razglasitvi izidov volitev dejal vodja CSV Luc Frieden. »Prejeli smo jasen mandat za vodenje naslednje vlade. Modro-rdeče-zelene večine ni več,« je dodal.

Pogovori o koaliciji domnevno že danes

Frieden bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP lahko oblikoval vlado bodisi z liberalci sedanjega premierja Xavierja Bettela, ki bodo poslej imeli 14 sedežev v parlamentu, bodisi s socialisti pod vodstvom sedanje ministrice za zdravje Paulette Lenert, ki bodo imeli 11 poslancev.

Bettel je izrazil zadovoljstvo z rezultati svoje stranke na volitvah. »Volilno telo nam je dalo mandat, da v tej državi še naprej opravljamo odgovorne naloge,« je poudaril. Lenert pa je dejala, da ima njena stranka še vedno možnost za sodelovanje v novi vladi.

Zeleni so izgubili pet poslanskih mest in imajo le še štiri, prehitela jih je celo desna populistična stranka ADR, ki bo v novem sklicu parlamenta imela pet sedežev. V parlament so se prebili še Pirati, ki bodo imeli tri poslanci, ter radikalna levica z dvema poslanskima sedežema.

Pogovori o oblikovanju vladajoče koalicije se bodo po napovedih začeli danes.

Pričakovati je, da bo dosedanji predsednik vlade v skladu s politično tradicijo podal odstop svoje vlade velikemu vojvodi Henriju. Ta se bo nato posvetoval z vsemi strankami, da bi ugotovil, katera koalicija ima največ možnosti za imenovanje novega premierja.

Volilna udeležba v državi z 284.000 volilnimi upravičenci je bila 87-odstotna.