»Lepo bi bilo, da nadaljujemo lanski niz in dosežemo stopnjo višje. V celi ekipi je viden napredek in mislim, da smo poleti dobro delali,« je v pogovoru za STA povedal 53-letni Gross.

Ta opaža, da je v ekipi velik napredek na strelišču. »To moramo zdaj prenesti na tekmo. Tudi tekaško smo na dobri poti, kar je pokazalo državno prvenstvo, pa tudi primerjava ob nastopu na avstrijskem prvenstvu. Avstrija sicer ni najmočnejša na svetu, a med dekleti zanesljivo izstopa Lisa Hauser, pri fantih Felix Leitner in Simon Eder. Z vsemi temi smo se enakovredno kosali.«

Med dekleti še vedno izstopata Polona Klemenčič, ki ji je lani uspel preboj v širši svetovni vrh in prestopnica iz tekaških vrt Anamarija Lampič. Prav slednja je najbolj na očeh javnosti, saj je v prvi sezoni dokazala, da bi ob dobrem streljanju lahko posegala tudi povsem po najvišjih mestih.

»Biatlon je šport, kjer potrebuješ dve do tri leta, da osvojiš vse prvine. Njeni cilji morajo biti naravnani na olimpijske igre. Prvo leto je bilo res super, tudi izidi so z dvema petima mestoma, in to enkrat ob dveh in enkrat ob treh strelskih napakah, pokazali, kam gre lahko njena pot.«

Pravo razmerje bo pokazal sezona

Napredek Gross vidi že letos. »Anamarija lahko veliko pridobi s tekom, zato je pomembno, da ga ohranimo na tej visoki ravni in mislim, da nam je to uspelo. Delali smo tudi na streljanju. Tudi na samem procesu in mislim, da v primerjavi z lansko sezono lahko samo s tem dobi po pet sekund na postanek. Na treningu pa je že kazala streljanje, ko sem si rekel, da ob dobrem teku s tem že lahko poseže tudi po stopničkah,« visokih dolgoročnih ciljev za 28-letno Lampič ne skriva trener.

V moški vrsti prvi biatlonec ostaja 36-letni Jakov Fak. »Gre za top biatlonca in vesel sem, da ga imamo z vsemi svojimi izkušnjami med nami. To je neprecenljivo,« izpostavlja Gross.

A napredek tudi ob pomoči Faka pričakuje tudi od vseh ostalih. »Toni Vidmar se je lani prvič prebil med 15, Alex Cisar med 20, Lovro Planko je kot mlajši član osvojil kolajno na evropskem prvenstvu med elito. Dobro se je predstavil tudi Miha Dovžan in kaže napredek. Mislim, da vsi vidijo, kaj je možno.«

Kot vselej pa Gross, štirikratni olimpijski prvak, poudarja, da bo pravo razmerje pokazala sezona. Ta se bo začela konec novembra na Švedskem, dokončno pa bo stanje razkrila najkasneje prva decembrska tekma v avstrijskem Hochfilznu.