V odgovor na Hamasov napad izraelska vojska še naprej obstreljuje območje Gaze, kjer naj bi samo ponoči z letali, helikopterji in topništvom obstreljevali 500 tarč. Med drugim naj bi zadeli poslopje, kjer bivajo Hamasovi borci, ter več poveljniških centrov skupine. Tarča so bile tudi stavbe, povezane s skrajno skupino Islamski džihad, je sporočila vojska.

Izraelske sile iz okolice območja Gaze v pričakovanju še naprej evakuirajo ljudi. Na jugu Izraela so namestili približno 100.000 vojakov, je zgodaj davi v izjavi sporočil tiskovni predstavnik vojske Džonatan Konrikus. Z misijo želijo po njegovih besedah zagotoviti, da Hamas ne bo več zmožen vojaško ogroziti Izraela in vladati na območju Gaze.

»Naše enote se še naprej borijo in iščejo preostale teroriste, ki so še vedno na izraelskem ozemlju,« je sporočil in razmere opisal kot slabe. Izraelska vojska je ob tem Hamas obtožila, da civiliste uporablja kot živi ščit.

Glede na zadnje sporočilo izraelske vojske spopadi med njihovimi vojaki in borci Hamas potekajo še na sedmih do osmih lokacijah v okolici območja Gaze. »Še vedno se bojujemo,« je sporočil tiskovni predstavnik vojske Ričard Heht. »Mislili smo, da bomo imeli poln nadzor že včeraj. Upam, da ga bomo do konca dne,« je še dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Skupno so doslej med Izraelci našteli več kot 700 smrtnih žrtev, še okrog 1200 pa je bilo ranjenih. Številni so v kritičnem stanju, zato Konrikus svari, da bo število mrtvih še naraslo. Več kot 100 izraelskih civilistov in vojakov medtem Hamas kot talce zadržuje v Gazi, je ocenil.

Na območju z 2,3 milijona prebivalci je po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti umrlo 413 ljudi, še skoraj 2300 je ranjenih.

Konrikus je še ocenil, da je v Hamasovem sobotnem napadu sodelovalo okrog 1000 palestinskih skrajnežev, sobotno dogajanje pa je opisal kot »daleč najhujši dan v zgodovini Izraela«. »Še nikoli ni toliko Izraelcev ubila ena sama stvar, kaj šele sovražnikova dejavnost v enem dnevu,« je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij. »To bi lahko bila 11. september in Pearl Harbour v enem,« je dejal.

Tudi na širšem območju Tel Aviva in drugih mest so se sicer ponoči oglašala sirene, ko je Hamas proti Izraelu izstrelil nove rakete.

Misija Irana pri Združenih narodih je v nedeljo sporočila, da Iran ni neposredno vpleten v napad palestinskega gibanja Hamas na Izrael. »Odločno podpiramo Palestino, vendar nismo vpleteni v palestinski odziv, saj je izključno v rokah Palestine,« so po poročanju tiskovne agencije Reuters zapisali v izjavi za javnost.

Hamas je pred tem sporočil, da ima za napade na izraelske cilje konec tedna podporo Irana. Teheran sicer že več let podpira Hamas ter njegovim borcem zagotavlja orožje in usposabljanje, gibanje pa trdi, da mu je to pomagalo pri izvedbi usklajenega napada.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je sicer v nedeljo za ameriško televizijsko mrežo CNN povedal, da ameriška administracija še nima dokazov, da bi Iran vodil ta napad ali stal za njim.