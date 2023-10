Ema Klinec je reprezentančni kolegici Niki Križnar za vsega osem desetink točke preprečila popolno sezono poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Slovenski skakalki sta bili v nemškem Klingenthalu razred zase in sta izjemno zadovoljni zaključili poletno sezono. Edina, ki je bila konkurenčna Slovenkama, je bila Kanadčanka Alexandria Louttit. Svetovna prvakinja z velike skakalnice lani v Planici je vodila po prvi seriji, v drugo pa grdo padla, ko je v zraku izgubila nadzor nad smučmi. Na srečo jo je odnesla brez poškodb.

»Težka vetrovna tekma, zato nisem povsem napadala. Za mano je zelo uspešno poletje, a cilja nisem izpolnila v celoti. Ker me je premagala Ema, je šla zmaga v prave roke in si tudi drugo mesto štejem kot zmago,« je bila nasmejana najboljša skakalka poletja Nika Križnar, ki si je skupno zmago zagotovila že pred zadnjo tekmo. »Končno sem tudi na tekmi skakala zelo dobro. Oba skoka sta bila izvrstna in z Niko sva bili zelo izenačeni. Rada bi ji čestitala za celotno poletje, meni pa ta zmaga veliko pomeni, saj so bile v Klingenthalu vse najboljše skakalke,« je bila prav tako dobre volje Ema Klinec. Nasmeha na obrazu ni mogel skriti niti trener Zoran Zupančič, ki je zadovoljen z nivojem skakanja celotne ekipe, ki je bila daleč najboljša v poletnem pokalu narodov.

Zografski odbil napad Deschwandna

Veliko bolj napet boj za skupno zmago je bil v moški konkurenci, kjer je Bolgara Vladimirja Zografskega in Švicarja Gregorja Deschwandna pred zadnjo tekmo ločilo le 34 točk. Švicarski šampion je v soboto tekmeca izzval s sedmim mestom, a Zografski je rumeno majico ubranil z enajstim. »Izjemen občutek. V zadnjih tednih sem zaradi napetosti bolj malo spal. Vse poletje sem skakal zelo dobro in ta skupna zmaga mi res veliko pomeni,« je bildo ušes nasmejan Vladimir Zografski.

V Nemčiji so se prvič letos zbrali vsi najboljši, do zmage za miren vstop v zimo je prišel izkušeni Avstrijec Manuel Fettner, ki je na vrh skočil z izjemnim drugim skokom. Drugi je bil Dawid Kubacki, tretji pa še en severni sosed Daniel Tschofenig. Povsem drugačno od ženske slovenske reprezentance je vzdušje v moški. Varovanci Roberta Hrgote na tekmah delajo še velike napake in jih do začetka zime čaka še veliko dela. Najboljši je bil na 23. mestu Timi Zajc. Danes je bila na sporedu še mešana ekipna tekma, kjer je prepričljivo slavila domača Nemčija. Slovenci so znova delali napake in bili na četrtem mestu. Slabe novice za moški del ekipe so prišle tudi iz Lake Placida, kjer članom B-reprezentance ni uspelo priskakati dodatne kvote, Slovenija bo tako pozimi na prvi tekmi v Ruki na Finskem lahko nastopila le s petimi skakalci.

