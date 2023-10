Kar 4500 gledalcev se je zbralo v Ljudskem vrtu, kjer je najuspešnejše slovensko nogometno moštvo Maribor vodil novi trener Ante Šimundža. Navijači so bili v soboto zvečer zadovoljni, saj so videli zmago svojega moštva, ki je bilo s 3:1 boljše od Mure. Junak dvoboja je bil Marcel Lorber, ki je dosegel prvi zadetek za člansko moštvo Maribora, poleg tega pa je imel v statistiki tudi asistenco. »Tekme se bom gotovo spominjal vse življenje. Za moj zadetek so zaslužni celotna ekipa in navijači, ki so nas podpirali,« se je veselil Marcel Lorber.

»Zadovoljen sem s pristopom in zmago. Fantje so pokazali hrabrost, ki sem si jo želel videti. Imeli so energijo, ki so jo prenesli tudi na občinstvo. Pomembno je, da se nogometaši učijo. Čaka nas še ogromno dela, napredek pa ne bo viden že po dveh treningih, saj gre za dolgoročen proces,« se je uspešnega debija na klopi Maribora veselil Ante Šimundža, ki je v 65. minuti v igro poslal tudi Josipa Iličića. Prejšnji strateg Damir Krznar ga je namreč postavil na hladno.

Prvenec Soudanija

Mura je tekmo začela konkretneje, Ažbe Jug je moral v prvih 14 minutah trikrat posredovati, najbolj resno prav v 14. minuti po strelu z glavo Borne Prolete. Po dobrih 20 minutah so se Mariborčani spet začeli odločneje pomikati proti tekmečevemu kazenskemu prostoru, v 30. minuti pa so izvedli lepo akcijo za vodstvo. Sven Šoštarič Karič je podal diagonalno do Soudanija, ta je žogo oddal Marcelu Lorberju, ki jo je nato vrnil v osrčje kazenskega prostora, od koder je zadel Jan Repas. Vsega dve minuti pozneje pa so jim Sobočani vrnili, ko je Dardan Shabanhaxhaj po levi strani pretekel skoraj celo igrišče in na koncu prodrl v kazenski prostor, od koder je matiral Juga za 1:1 in svoj peti gol sezone. V zadnjih sekundah prvega polčasa je Soudani le dosegel svoj slovenski prvoligaški prvenec, ko je prišel do žoge v kazenskem prostoru in z bližine matiral Murinega vratarja Klemna Mihelaka. V drugem polčasu je končni rezultat postavil Marcel Lorber, ko je zadel po Repasovi podaji z roba kazenskega prostora.

»Pred tekmo sem bil optimističen. Pokazali smo, da se lahko enakovredno kosamo z Mariborom, tokrat pa smo se premagali sami. Ne bi si smeli privoščiti zadetka v izdihljajih prvega polčasa, ki je bil posledica našega pomanjkanja koncentracije. Bili smo ranjeni, tudi tretji zadetek pa smo prejeli po lastni napaki. Sedaj nas čaka nekaj več časa za trening, da se čim bolje pripravimo na naslednjo tekmo proti Kopru. Še vedno ne poznam dobro vseh igralcev. Do decembra imamo čas, da ustvarimo jedro moštva in vidimo, ali potrebujemo kakšne okrepitve,« je povedal trener Mure Vladimir Vermezović. »Strinjam se s trenerjem, da smo tokrat premagali samega sebe. Enostavno nismo bili pravi. Slabo smo zaključili prvi polčas in startali v drugega, kar je Maribor kaznoval. Imamo zelo težak razpored,« je sklenil Žiga Kous.

Olimpija najslabše v sezoni

Novi spodrsljaj so si privoščili nogometaši Olimpije. Ko je Marcel Ratnik v 14. minuti popeljal Ljubljančane v vodstvo, je kazalo na njihovo prepričljivo zmago. Izkazalo se je nasprotno, saj so gostje iz Radomelj v prvem polčasu izid izenačili, v drugem pa so imeli štiri lepe priložnosti za zadetek, najlepšo v zadnji minuti sodnikovega dodatka, a nobene niso izkoristili. Občutek po tekmi je bil, da bi si Radomljani bolj zaslužili tri točke kot Olimpija točko. »Odigrali smo odlično tekmo. Imeli smo celo priložnosti za zmago, a nam je Olimpijin vratar preprečil tri točke. Moramo biti zadovoljni tudi s točko. V tej sezoni igram precej bolje, zato si želim, da bi nadaljeval v takem ritmu,« je bil po dvoboju zadovoljen strelec edinega gola Radomelj Madžid Šošić.

»V drugem polčasu nismo bili dovolj konkretni v zadnji tretjini igrišča. Hkrati smo nasprotniki puščali preveč prostora za protinapade. Tekma je bila z našega stališča zelo slaba,« je bil odkrit nogometaš Olimpije Aljaž Krefl ter dodal: »Krivulja prejšnje sezone je šla strmo navzgor. V športu ne more biti večno tako. Trenutno smo v manjši krizi, a ostajamo dobri prijatelji. Trdo delamo in garamo, zato verjamem, da bomo kmalu na zmagoviti poti.« Trener Olimpije Joao Henriques je po tekmi dejal, da je njegov klub odigral verjetno najslabši dvoboj sezone ter da za to nima nobenega opravičila. »Skušal sem dvigniti nivo igre z nekaterimi menjavami, a se tudi te niso izkazale za dobre. Delali smo napako za napako,« je priznal trener Olimpije, ki je v 79. minuti ostala brez poškodovanega vratarja Matevža Vidovška.

Rezultati 12. kroga: Celje – Bravo 2:1 (1:1; Matko 1, Bobičanec 50 – 11m; Stanković 44), Maribor – Mura 3:1 (2:1; Repas 30, Soudani 45, Lorber 52; Shabanhaxhaj 32), Domžale – Rogaška 3:0 (1:0; Hodžić 42, 69, Pišek 85), Olimpija – Kalcer Radomlje 1:1 (1:1; Ratnik 14; Šošić 35), Koper – Aluminij 4:1 (3:0; Nkada 4, Osuji 9, 65, Prce 35; Jovan 59). Vrstni red: Celje 26, Koper 24, Olimpija 20, Maribor in Bravo po 17, Mura 13, Domžale 11, Aluminij 10, Radomlje 9, Rogaška 8. Pari prihodnjega kroga, sobota, 21. oktobra, ob 15. uri: Rogaška – Celje, ob 20.15: Domžale – Olimpija, nedelja, 22. oktobra, ob 15. uri: Bravo – Maribor, ob 17.30: Aluminij – Kalcer Radomlje, ob 20.15: Mura – Koper.

*** 65. minuta med Mariborom in Muro je bila ključna za vrnitev na zelenice Josipa Iličića.