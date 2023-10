Pravi košarkarski praznik v Novem mestu, kjer je v 2. krogu lige ABA gostoval evroligaški Partizan, je imel pričakovan razplet. Kakovostna razlika med moštvoma je enostavno prevelika, igralci trenerja Željka Obradovića pa so to dokazali že v prvih 20 minutah, ki so jih dobili s 23 točkami razlike in tako v kali zatrli kakršno koli misel gostiteljev o morebitnem presenečenju. Sramotno predstavo pa so v Beogradu proti Crveni zvezdi prikazali košarkarji Cedevite Olimpije.

Obračun med Krko in Partizanom so v Novem mestu z letaki, na katerih sta bila oba trenerja Gašper Okorn in Željko Obradović, oglaševali že dolgo časa. V vodstvu kluba so v svoji nameri uspeli, saj so razprodali dvorano Leona Štuklja že v predprodaji. Kdaj se je nazadnje kaj podobnega zgodilo, ne ve nihče. Tribune so pokale po šivih 17. marca 2019, ko je Krka v odločilni tekmi za obstanek v ligi ABA gostila tedaj še Petrol Olimpijo, nato pa ne več. Da bo v dvorani v Novem mestu znova imel precej glasnejšo podporo Partizan, se je dalo sklepati že vnaprej, dodatno pa smo dobili potrdilo, ko smo se pred tekmo sprehodili po ulicah mesta. Povsod je bilo moč srečati ljudi v črno-belih majicah ali odete v šale Partizana, iz marsikaterega lokala se je dalo slišati tudi njihove navijaške napeve. Ker so se gostujoči navijači na tribunah zbrali že dobre pol ure pred uvodnim sodnikovim metom, jih je uradni napovedovalec nagovoril kar v srbskem jeziku in jih pozval k poštenemu navijanju.

Trener Krke Gašper Okorn je pred tekmo svoje igralce motiviral, naj igrajo hrabro in naj se ne ustrašijo renomiranega nasprotnika ter atmosfere. V tej nameri je bil uspešen, zatajil pa je, da za obračun ne bosta pripravljena Isiah Cousins in Leon Stergar. Prvi je bil na klopi za rezervne igralce v civilu, drugi sicer v dresu, a je bilo jasno, da ne bo stopil na parket. Tudi v polni postavi bi gostitelji težko bili enakovreden boj z evroligaškim moštvom, tako pa je bila naloga še precej težja. Ko je Partizan v drugi četrtini močno stisnil v obrambi, so košarkarji Krke stežka prihajali do točk, razlika pa je le naraščala. Glasno navijanje skozi celotnih 20 minut ni pojenjalo, kvečjemu je postalo še glasnejše, ko je po eni od dobrih obrambnih potez proti navijačem glasen krik sprožil Aleksa Avramović. Tudi v nadaljevanju gostje niso popuščali in so s tem jemali voljo do igre nasprotniku. Najbolj nazoren dokaz tega je bila poteza, ko po padcu na tla Zeni Edosomwanu na noge ni pomagal nobeden od soigralcev pri Krki.

»Ne moremo biti zadovoljni s porazom za 40 točk, a po drugi strani je to realnost. Mi smo se prvič srečali s čim tako agresivnim. Samo Frank Kaminsky je dražji kot celotna ekipa Krke še s čim zraven. V prvi in tretji četrtini smo igrali dobro, v drugi popustili na koncu, v zadnji pa nismo imeli več moči. Odsotna imamo tudi dva branilca. Isiah Cousins se je poškodoval v zadnjem napadu petkovega treninga, Leon Stergar pa še ni nared. Smo pa iz te tekme odnesli veliko. Osebno imam rad take obračune, saj bodo igralci z njimi postali bolj hrabri,« je potegnil črto pod tekmo trener Krke Gašper Okorn.

Liga ABA, 2. krog: Krka – Partizan 56:96 (11:16, 22:45, 42:68, Hamilton in Cerkvenik po 16, Špan 8, Škedelj 6, Macura in Jurković po 4, Radovanović 2; Avramović 15), Crvena zvezda – Olimpija 94:51 (19:11, 50:25, 77:33, Nedović 17; Sow 19, Cobbs 8, Matković 7, Ščuka 5, Jones in Radičević po 4, Blažič in Stewart Jr po 2), Split – Igokea 90:95 (Stevenson 19; Moody 19), Mega – Borac 89:90 (Topić 28; Segu 21), Mornar – Budućnost 61:87 (Gavrilović 14; Wright 16), jutri ob 18. uri: Studentski centar – Zadar, ob 20. uri: Cibona – FMP.