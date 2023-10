Neprišteven ni odgovoren. Kaj pa zdaj?

Tridesetletniku, ki je po neuradnih podatkih v Logatcu do smrti zabodel 88-letnega dedka, je sodišče pred tremi leti izreklo varnostni ukrep obveznega zdravljenja na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrije. Aprila 2020 je v neprištevnem stanju zagrešil dva poskusa uboja. Varnostni ukrep lahko velja do pet let.