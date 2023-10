Na festivalu stripa Tinta so iz nabora 79 stripovskih izdaj podelili nagrade zlatirepec. Za najboljši domači strip za odrasle je bila razglašena Nekropola (Mladinska knjiga, 2022) Jurija Devetaka, nastala po romanu Borisa Pahorja, medtem ko je zlatirepca za najboljši domači strip za otroke in mlade prejel Urmal, mamutov prijatelj (Občina Kamnik in Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, 2023), ki sta ga ustvarila Jože Urbanija in Miha Ha.

Strip je v osnovi literatura v slikah, Nekropola pa zenit slovenskega stripa, ki ga je literatura navdihnila. S tem je eno od svetovno znanih slovenskih literarnih del prevzelo vizualno ekspresivnost, ki jo je težko opisati, je menila žirija, ki so jo sestavljali Matej Kocjan - Koco, Nik Rus in Nataša Sedminek. Devetak je opravil izjemno delo, ko je temačno avtobiografsko zgodbo preživetja pisatelja Borisa Pahorja skozi serijo koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno spremenil v konkreten skupek podob, ki te v svoji stilski in kompozicijski dovršenosti ne morejo pustiti ravnodušnega, tako z estetskega kot pričevalskega vidika. V stripovski nadgradnji mladinskega romana Urmal, mamutov prijatelj pa je žirija prepoznala šolski primer, kako domišljijsko zgodbo, ki razkriva ozadje nastanka najbolj znanega fosila na Slovenskem, spremeniti v slikovito pustolovščino, ki bi jo v prihodnje zlahka prenesli tudi v animacijo.

Podelili so še nagradi dvema prevodoma: za najboljši prevod stripa za otroke in mlade je šla delu Graščina: Vrtec na obisku (Graffit, 2022), ki ga avtorsko podpisujejo Alexis Nesme, Joann Sfar in Lewis Trondheim, prevedel pa ga je Izar Lunaček. Nagrada za najboljši prevod stripa za odrasle je šla Saši Jerele za Ogljik in Silicij (VigeVageKnjige, 2022) avtorja Mathieuja Bableta. Zlatirepce podeljujeta Zavod Stripolis in Društvo slovenskega stripa in sorodnih sekvenčnih umetnosti Packa.