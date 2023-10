Nepreslišano: Samuel Žbogar, vodja posebne misije za članstvo Slovenije v VS OZN

Balkan v varnostnem svetu (VS OZN) ni ravno prioriteta. Hvalabogu to ni več kriza, s katero bi se morali intenzivno ukvarjati. Enkrat na leto se VS ukvarja z Bosno in Hercegovino, ko obnavlja mandat operacije Althea, in zadnje čase tudi zaradi ukrajinske vojne pri tem nastajajo težave. Ni jasno, ali bo Rusija uporabila veto na to resolucijo. Mandat se spet izteka, tako da bo to prva zanimiva razprava. Letos še nimamo besede, naslednje leto, ko se bo ta mandat spet obnavljal, pa upam, da bomo zagotovili, da se to res zgodi. Položaj še ni tak, da bi se te sile lahko umaknile. Drugo sta Srbija in Kosovo, o katerem misija OZN za Kosovo (Unmik) redno poroča varnostnemu svetu. To so rutinska poročila in lahko samo upamo, da ne bo prišlo do eskalacije.