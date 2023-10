Na ministričinem mestu bi se vzdržal pohvale, da je prevzel odgovornost in odstopil. Ministrica bi raje morala po pravici povedati, kaj je z odstopom povzročil. Prepričan sem, da ima generalni državni tožilec službeno vozilo s šoferjem in sedaj RS ne bi bila brez generalnega državnega tožilca. Prekršek, ki ga je storil, in posledični odstop sta moralno zelo neodgovorni dejanji do države, pravosodja in krepitve pravne države. Seveda se mi porajajo vprašanja, če Šketa ne bi dovolj napihal, ali bi brez službe ostali policisti, kar se je v preteklosti že zgodilo.

Vid Drašček, Vrhnika