»Nova« moralna avtoriteta v obliki predsednice države Nataše Pirc Musar nam dviguje obrvi. Afera z zastavicami in njihovim odstranjevanjem, »jasnim« stališčem oziroma »jasnim« poudarjanjem, da je zagovornica splava, in hkrati »jasnim« stališčem, da ne želi angažiranih mladih v svoji svetovalni orbiti, kaže na stopnjo tolerance. Baje so mladi nedostojni s svojim načinom izražanja nezadovoljstva in mnenj.

Kaj je »dostojno«, sta v času janšizma dokazala s solzivcem in globami Hojs in Janša, sedaj pa je ta nova moralna avtoriteta Nataša Pirc Musar? Ali prav dojemam? Po preteklih in še aktualnih različnih orožarjih, moralistu Miru Cerarju in žici, Rodetu in kantah, po Pahorjevih »miškah« ter drugih nebulozah ter še po kom, dobivamo »nove vrednote«.

Menda je treba dostojno prikimati pri pošiljanju orožja Ukrajini. Ni pa dostojno, čeprav je v skladu z ustavo, vložiti kakšno pobudo za mir? Se »ne spodobi«? Pravzaprav sem »malo« zmeden in s svojim stališčem do vojne očitno »dezorientiran«. Po podatkih Sipri – Stockholmskega inštituta za mednarodni mir – je letos (2023) 55 konfliktov oziroma vojn, pa je šla zunanja ministrica Tanja Fajon z vlakom tajno v Kijev izrazit solidarnost in enotnost Evrope do »končne« zmage. Seveda pričakujem tudi tajne obiske na ostalih 54 mestih sveta. Sedaj, ko smo članica varnostnega sveta OZN, se to spodobi. Mi že »vemo, kaj je prav« (če nam to namignejo pravi tuji svetovalci). No, pa še kakšen izlet morda katere Golobove ministrice v prijateljskem spremstvu ne bi škodoval. Samo dostojno je treba izražati nezadovoljstvo. Kulturno. Predvsem pa mirno.

Kako bodo izražali svoje nezadovoljstvo medvedi, po odločbi upravnega sodišča predvideni za odstrel, in volkovi na Pokljuki, še ne vem natančno. Vsekakor je »pravica« na mestu. Jih bodo že zanamci zopet naseljevali, tako kot rise. Vse označene in čipirane. Tudi nameravano postavljanje vetrnih elektrarn na Pohorju mora potekati v mirnem in kulturnem dialogu. Saj na koncu vemo, čigava je zadnja beseda. Samo da smo dostojni, prosim.

Vsekakor je pozornost zbujajoča moralna dilema tudi to, da pri vseh »silnih prizadevanjih« ta država ni sposobna rešiti romske problematike in izobraževanja otrok. Mogoče pa zato, ker nimajo kakšnega dobrega odvetnika? Ali pa zato, ker se zaradi »barve« neuspešno integrirajo? Pa obljube glede zdravstvenih vrst? Ja, bo že Robert Golob rešil ali pa kakšna ekonomistka. Nikar ne tečnarimo. Se ne spodobi.

Ja, res se je »veliko spremenilo« od volitev. Morda bi pa morali biti mandati dosmrtni? Ali pa bi morali zamenjati celotno vlado in zraven še vso opozicijo?

Miloš Šonc, Grosuplje