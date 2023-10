Prvi dogodek je kooperacija med županom in Green Dragonsi. Dovolil jim je, da s pirotehniko onesnažijo staro Ljubljano. Kot nam zatrjuje, so oni zahtevali, da se izklopi cestna razsvetljava po mnogo ulicah, on pa je dovolil izklop na mnogo ožjem prostoru. Da so potem Dragonsi divjali po vsem prej zahtevanem terenu, o tem župan modro molči. Dragonsi so tam pometali tisto pirotehniko, s katero ta agresivni del navijačev prihaja na tekme in tam dela zgago.

Skupina po lastni izjavi šteje 550 članov, župan pa jim je dovolil, da terorizirajo mnogo več prebivalcev Ljubljane. Vsakemu od nas, ki bi se pritožil, ponuja svoje osebno opravičilo. Očitno si domišlja, da je njegovo osebno opravičilo nekaj posebno vrednega. Z opravičilom se zadovoljimo, če nam v gneči kdo stopi na nogo; a če nam razbije šipo?

Drugi dogodek je povezan z zelenico v Zvezdi. Zelenice v mestu so posebej zaščitene, v starih časih celo z zafrkljivim napisom: »Ne bodi tak kot naša krava, ne hodi tam, kjer raste trava.« Zelenico v Zvezdi so teptali dvakrat: najprej so nasprotniki ustavne ureditve splava vanjo zabadali zastavice, potem pa so nasprotni aktivisti te zastavice populili. Predsednico republike je zmotilo samo puljenje zastavic in je nanj reagirala s skrajno konsekvenco. A ne ona ne Matevž Krivic v zagovoru njenega ravnanja nista problematizirala nedopustnega izrabljanja zelenice za primarno in sekundarno politično akcijo. Tisti, ki so se dosedaj zamislili nad predsedničino enostransko reakcijo, so odprli vprašanje, kako je politična akcija dopustna. Zanjo seveda ne zadošča »dober namen«, ne samo desni, ampak tudi levi. Še tako dober namen akcij »Last Generation«, ki poškodujejo umetnine z barvo ali pa se nalepijo na cesto in pri tem preprečujejo vožnjo celo rešilcem, ne more opravičiti in upravičiti sredstva, pa naj je še tako »lev«. »Desno« teptanje zelenice je bilo nedopustno prilaščanje in poškodovanje skupnega dobrega. Zato je reakcija predsednice republike samo zoper »levi« protest žal le prazno pahorjansko uravnoteževanje.

Opogumljeni od predsedničinega ravnanja so se zastavičarji v soboto, v času največje gneče, odpravili na (prijavljen) pohod po stari Ljubljani. Demokratična razprava o splavu bi bila seveda precej drugačna.

Božidar Debenjak, Ljubljana