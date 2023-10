Reševalni pas, kaj je že to?

Vzpostavitev reševalnega pasu ob zgostitvi prometa na naših avtocestah je zakonska obveza. Poleg tega rešuje življenja. Tudi če do gneče ne pride zaradi nesreče in bi se gasilci in reševalci morali prebijati do ponesrečenih. V gneči namreč lahko obstane tudi rešilec, ki v bolnišnico pelje hudo bolnega človeka, čigar življenje visi na nitki in so zanj lahko usodne minute, če ne zgolj sekunde. Zadnje čase se nujnosti reševalnega pasu slovenski vozniki in voznice zelo dobro zavedajo. V večini primerov se reševalni pas vzpostavi hitro in učinkovito. Razen, kadar se ne …