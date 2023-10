Kot je še pojasnil Cedilnik, bo z nedelje na ponedeljek prišlo do manjšega preobrata z nekaj vzhodnega vetra, tako da bo v torek nekoliko bolj sveže. V ponedeljek zjutraj bo po nižinah megleno, čez dan bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

🌡 Visoke temperature v začetku meseca so danes dosegle višek. 🌡 V Črnomlju smo izmerili oktobrski temperaturni rekord. Segrelo se je na izjemnih 31,3 °C. 🌡Najvišjo oktobrsko temperaturo je do danes držala postaja Slap pri Vipavi, ko je bilo 5. oktobra 2011 okroglih 30 °C. pic.twitter.com/vz0w32hCC1 — ARSO vreme (@meteoSI) October 8, 2023

Prihodnji teden okoli 25 stopinj

Nato bo v Sloveniji, tako meteorolog, vnovič podobno vreme kot v minulih dneh. V večjem delu države naj bi bilo okoli 25 stopinj Celzija še ves prihodnji teden.

Večje spremembe se nakazujejo šele prihodnjo nedeljo oziroma ponedeljek. »Po vsej verjetnosti bo prišla večja fronta oziroma večja motnja, ki bo tudi prinesla hladnejše vreme, a je zdaj o tem še težko zanesljivo govoriti,« je še povedal Cedilnik.