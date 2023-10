V Sloveniji padel nov oktobrski temperaturni rekord

Kot je še pojasnil Cedilnik, bo z nedelje na ponedeljek prišlo do manjšega preobrata z nekaj vzhodnega vetra, tako da bo v torek nekoliko bolj sveže. V ponedeljek zjutraj bo po nižinah megleno, čez dan bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.