Crocs in Levi's z novo skupno kolekcijo

Prave ikone vedno ostajajo aktualne, ker so brezčasne. To dokazujeta Crocs in Levi's, ki sta združila udobje in kakovost ter ustvarila trendovske krokse v slavnem tie-dye potisku. Na klasični cokli se tako prepletata prepoznavna odtenka blagovne znamke Levi's, ki simbolizirata jeans, obuvalo pa krasijo ekskluzivne priponke Jibbitz, narejene posebej za to sodelovanje.