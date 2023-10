Slovenski odbojkarji za konec olimpijskih kvalifikacij s 3:0 premagali Srbe

Slovenski odbojkarji so z zmago poslovili od turnirja olimpijskih kvalifikacij v Tokiu. S 3:0 (22, 23, 21) so premagali Srbe in potrdili tretje mesto na lestvici, ki pa ni zadostovalo za neposredno vstopnico za igre v Parizu.