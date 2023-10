V ponedeljek zjutraj bo po nižinah megleno. Čez dan bo delno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo delno jasno, v sredo pa povečini sončno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla.

Vremenska slika: Nad večino Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta je severno od nas in se počasi pomika proti vzhodu. S severozahodnimi vetrovi k nam doteka topel in dokaj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno oblačno, v Alpah bo možna kakšna kaplja dežja. Predvsem v krajih severno in vzhodno od nas bo pihal okrepljen veter severnih smeri. Zvečer bo v Kvarnerju zapihala burja. V ponedeljek bo vzhodno in južno od nas pretežno oblačno, pihal bo veter zahodnih smeri. Proti večeru se bo oblačnost zgostila.

Danes bo sprva vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden, čez dan se bo vremenska obremenitev povečala. V ponedeljek se bo vremenska obremenitev postopno zmanjševala. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden.