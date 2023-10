Kot so zapisali v sporočilu Hezbolaha, je gibanje »solidarno« z obsežnim napadom iz zraka, morja in kopnega na Izrael, ki ga je v soboto izvedel Hamas. Hezbolah »je napadel tri položaje cionističnega sovražnika v zasedenih libanonskih kmetijah Šeba (...) z velikim številom topniških granat in vodenih izstrelkov«, so dodali.

Izraelska vojska je sporočila, da je s topništvom odgovorila na obstreljevanje z juga Libanona. »Izraelsko topništvo je v procesu napada na območje Libanona, od koder je bil izstreljen strel,« so zapisali v izjavi. Podrobnosti niso navedli.

Skrajna palestinska skupina Hamas je v soboto izvedla silovit napad na izraelske cilje, izraelska vojska pa je odgovorila z obstreljevanjem Gaze. V nasilju, najhujšem na območju v več desetletjih, je doslej umrlo že več kot 400 ljudi.

Tiskovni predstavnik Hamasa Gazi Hamad je danes za britansko medijsko skupino BBC zatrdil, da so za napad na Izrael dobili neposredno podporo Irana.

Visoki predstavnik Bele hiše je sicer v soboto dejal, da je za zdaj še prezgodaj reči, ali je v napad Hamasa »neposredno vpleten« Iran.