Glede na prednosti v seštevku sezone je bilo le vprašanje časa, kdaj bo prvak iz let 2021 in 2022 v zbirko dodal še lovoriko za letošnjo sezono. Pred koncem tedna na dirkališču v Losailu je imel namreč 177 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem, moštvenim sotekmovalcem Sergiom Perezom.

Verstappnu je tako danes na sprinterski dirki zadoščalo že šesto mesto oziroma le tri točke, pa bi prednost povečal do neulovljive meje. V popoldanskih kvalifikacijah je bil tretji, po ne najboljšem startu, ko je bil v uvodu dirke šele peti, pa je do konca prišel tik pod vrh, hitrejši je bil le Piastri. Slednji je dosegel prvo zmago v formuli 1, Verstappen pa je brez naprezanja prišel do novega naslova prvaka.

Nizozemec je postal 11. dirkač v zgodovini formule 1 z vsaj tremi naslovi prvaka. Na večni lestvici najboljših sta sicer povsem na vrhu Nemec Michael Schumacher in Britanec Lewis Hamilton s po sedmimi slavji v formuli 1.

Petkrat je bil prvak Argentinec Juan Manuel Fangio, po štirikrat pa Francoz Alain Prost in Nemec Sebastian Vettel. Po tri končne zmage pa so pred Verstappnom imeli že Avstralec Jack Brabham, Škot Jackie Stewart, Avstrijec Niki Lauda ter Brazilca Nelson Piquet in Ayrton Senna.