Premier Robert Golob je v odzivu na današnje napade na Izrael izrazil zaskrbljenost. Ob tem je močno obsodil vojaško operacijo palestinske oborožene skupine Hamas in pozval k umiritvi razmer.

»Današnji napadi na Izrael so izredno zaskrbljujoči. Terorizem in nasilje nad nedolžnimi civilisti ne vodita nikamor. Močno obsojam Hamasova dejanja in pozivam k umiritvi razmer,« je Golob sporočil prek vladnega profila na omrežju X.

Levica: Stopnjevanje konflikta ne bo rešilo spora med državama

Drugačnega stališča je Levica, ki opozarja, da stopnjevanje konflikta ne bo prineslo rešitve spora med državama: »Vse od leta 1967 je Izrael z vojsko okupiral in koloniziral palestinska ozemlja ter izvajal sistematično politiko drobljenja palestinskih ozemelj in teror nad Palestinci. Z drugimi besedami – Izrael izvaja apartheid nad Palestinci že 50 let.« Poudarjajo, da se palestinsko-izraelski konflikt se v zadnjega pol stoletja ni premaknil nikamor, svet pa je mižal. Znal je obsoditi napade Palestine, ne pa Izraela. In tudi zato nikoli ni kazalo, da bi bila rešitev kje na obzorju. »Danes tudi Slovenija ponavlja to napako,« so še kritični v Levici.

ODZIV NA ESKALACIJO V PALESTINI 🧵 Stopnjevanje konflikta med Palestino in Izraelom ne bo prineslo rešitve spora med državama, ki traja vse od leta 1967, ko je Izrael z vojsko okupiral in koloniziral palestinska ozemlja. 1/6 — Matej T. Vatovec 🇵🇸 (@Matej_T_Vatovec) October 7, 2023

»V Levici smo vsa ta leta vztrajno opozarjali na razsežnost izraelske okupacije in kršitve Ženevske konvencije. Vedno smo bili stališča, da mora biti vsaka okupacija obsojena, vsak zločin pa preprečen. Zato tudi danes ob napadih palestinskih milic na Izrael obsojamo uporabo orožja, ki je uperjeno zoper civilno prebivalstvo. Obenem pa opozarjamo, da nobena vojna ne bo prinesla rešitve, ampak bo samo poglobila konflikt, katerega posledica bo še več mrtvih in razdejanje tako Palestine kot Izraela. Zato bi morali svetovni voditelji čim prej reagirati in zastaviti svoje ime za prekinitev ognja in začetek novih mirovnih pogajanj. Edini način, ki bo to pot začel, je priznanje palestinske državnosti – dolg, ki ga ima tudi Slovenija, tudi v luči svoje zgodovine. Čeprav je malo upanja, to ostaja in umira zadnje,« je v svojem komentarju zapisal Matej T. Vatovec.

Hamas, ki ga Evropska unija opredeljuje kot teroristično organizacijo, je zjutraj z raketami napadel več izraelskih mest, večje število njihovih borcev pa je tudi vdrlo na ozemlje Izraela. Izrael je nato začel povračilne napade na območju Gaze. Gre za novo, a nepričakovano zaostritev dolgoletnega konflikta. Število mrtvih med Izraelci je po navedbah zdravstvenih oblasti doseglo 100, med Palestinci pa 200.

MZEZ obsodilo operacijo in izdalo opozorilo za slovenske državljane v Izraelu

Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je po današnjih napadih palestinske oborožene skupine Hamas na Izrael izdalo opozorilo za slovenske državljane na tem območju. Za nujno konzularno pomoč jih je napotilo na slovensko veleposlaništvo v Tel Avivu.

Zaradi poteka raketiranja z območja Gaze na izraelsko ozemlje, na mejnih območjih v Izraelu prihaja do oboroženih spopadov. Prizadeta so tudi osrednja območja, vključno s Tel Avivom in Jeruzalemom. Aktivirana so javna zaklonišča, ki nudijo zaščito pred zračnimi napadi. pic.twitter.com/Y7G82Tj4Fx — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) October 7, 2023

Ministrstvo je na svoji uradni spletni strani sporočilo, da so bila v raketiranju in nadaljnjih spopadih poleg mejnih območij prizadeta tudi osrednja območja, vključno s Tel Avivom in Jeruzalemom. Poudarili so, da nadaljnjega zaostrovanja ni mogoče izključiti. »Priporočljivo je, da se izogibate območjem napada ter spremljate novice. Pozanimajte se o ukrepih civilne zaščite, zlasti o zakloniščih. Upoštevajte navodila lokalnih oblasti,« so še opozorili slovenske državljane.