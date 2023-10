Najprej proti ZDA, danes pa še proti Japonski, ki je pred polno dvorano svojih navijačev zmagala s 3:0 (21, 22, 18). Slovenci so bili konkurenčni le v prvi polovici nizov, pred končnico pa so si tekmeci priigrali zadostno prednost, da so dokaj gladko dobili vse nize.

Za varovance Gheorgeja Cretuja, pa vendarle še ni vse izgubljeno. V Pariz namreč lahko pridejo tudi na osnovi uvrstitve na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), a za to bodo morali spomladi naslednje leto dobro igrati v ligi narodov.

V slovensko zasedbo se je vrnil oboleli Tine Urnaut, na katerega selektor Gheorghe Cretu na srečanju z ZDA ni mogel računati. Ob slovenskemu kapetanu so zaigrali še podajalec Dejan Vinčić, korektor Rok Možič, sprejemalec Klemen Čebulj, srednja blokerja Alen Pajenk in Jan Kozamernik ter prosti igralec Jani Kovačič.

»Japonci so boljše odigrali od nas, prikazali so boljšo odbojko od nas v vseh elementih. Dobro smo štartali, ampak smo imeli potem, kot že dostikrat, pri igri za menjavo. In niti ne na servis katerega od njihovih najboljših serverjev, ampak podajalca. Dobili smo serije po štiri, pet točk vsak niz. Tam se je zakomplicirala situacija in smo jih morali loviti. Vedeli smo, da so kvalitetni v obrambi in to so pokazali. Bili so dosti bolj kvalitetni, večkrat so se ubranili, bolje so se branili in dosti bolje so organizirali protinapad kot mi. Bili so bolj učinkoviti v protinapadu in, žal, jim moramo priznati premoč,« je po tekmi komentiral Tine Urnaut.

Slovenci se bodo v nedeljo merili še s Srbijo, tekma pa za razvrstitev na vrhu turnirja ne bo odločala o ničemer bistvenem.