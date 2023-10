#komentar Upor in njegova cena

Za palestinsko politiko je do današnjega jutra veljalo, da je njena strategija ustanovitve neodvisne države izbrisana z dnevnega reda mednarodnih organizacij. Veljalo je za njen politični in oboroženi del. Od danes naprej je ponovno aktualna kot vprašanje okupacije in odpora proti njej. Vendar bodo odgovor iskali v političnem okolju, ki je neprimerljivo s stanjem izpred desetih, dvajsetih let. Spremenili so se Izrael, Palestina in svet okoli njiju.