V nedeljo se po besedah meteorologa na agenciji za okolje Blaža Štera obeta redek vremenski pojav. Najprej bo zapihal zelo topel fen, ki lahko v Ljubljani prinese rekordne oktobrske temperature, nato pa bo prehod hladne fronte prinesel kratkotrajno ohladitev. V ponedeljek se bo ogrelo nazaj.

»V nedeljo prihajajo zanimive meteorološko razmere s prihodom hladne fronte skozi zadnja vrata. Pred tem bo ponekod zapihal zelo topel fen, ki lahko prinese rekordno temperaturo. V Ljubljani oktobra še nikoli nismo izmerili več kot 27 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bo ohladitev z vetrom, ki bo kratkotrajna,« je zapisal na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Dežurna meteorologinja na agenciji za okolje Veronika Hladnik Zakotnik je za portal N1 pojasnila, da hladna fronta nad Slovenijo običajno pride s severa ali severozahoda, tokrat pa prihaja iz severovzhodne smeri. Medtem ko se običajne fronte zadržijo dlje časa in dlje traja, da se zrak segreje nazaj, bo tokrat ta proces precej hitrejši.

Na nadmorski višini 1500 metrov se bo po njenih navedbah v nedeljo zvečer v okoli osmih urah ohladilo za okoli 10 stopinj Celzija, v ponedeljek pa se bo nato zelo hitro v okoli 15 urah spet ogrelo nazaj na isto temperaturo. Pred prihodom fronte bodo temperature visoke, je še povedala za portal.

Po napovedih meteorologov bo v nedeljo sončno in zelo toplo s temperaturami do 28 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo predvsem v severni Sloveniji prehodno možne manjše krajevne padavine. Suho in za ta čas toplo vreme se bo nadaljevalo tudi prihodnji teden, le v ponedeljek bo prehodno nekoliko hladneje s temperaturami do 20 stopinj Celzija, so navedli na agenciji za okolje.