Ruske sile so rakete tipa oniks, ki jih običajno uporabljajo proti ciljem na morju, izstrelile z zasedenega polotoka Krim. Zadele so stanovanjsko stavbo in skladišče žita.

Ruska vojska je medtem sporočila, da je sestrelila ukrajinski dron, ki se je davi približeval Moskvi. Brezpilotni letalnik so prestregli nad mestom Istra, zahodno od ruske prestolnice.

Sestrelitev drona je potrdil tudi moskovski župan Sergej Sobjanin. Razbitine letalnika niso povzročile škode, a so tako kot pri prejšnjih napadih z droni začasno ustavili letalski promet na moskovskih letališčih Vnukovo in Šeremetjevo ter odpovedali posamezne lete.