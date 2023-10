Nova obtožba Weinsteina

Igralka Julia Ormond je vložila tožbo proti nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu zaradi spolnega napada leta 1995 po večerji v New Yorku. Zvezda filmov iz 90. let, kot sta Jesenska pripoved in Sabrina, zahteva kazensko odgovornost Weinsteina in odškodnino od podjetij Disney, Miramax in svoje nekdanje agencije Creative Artists Agency (CAA). Ormondova v tožbi trdi, da si njena kariera nikoli ni opomogla po napadu Weinsteina, ki se je zgodil na vrhuncu njene kariere. V tožbi piše, da se je napad zgodil, ko sta se vrnila v stanovanje, ki ga je zagotovilo produkcijsko podjetje, Weinstein pa se je slekel in jo prisilil, da ga je oralno zadovoljila.