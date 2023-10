Ena največjih glasbenih zvezd Balkana bo po zagrebški in puljski Areni novembra osvajala še Osijek. Tam bo Čolić zagotovo zapel Ti si mi u krvi, Noć mi te duguje, Sinoć nisi bila tu, Gori vatra in svoje druge uspešnice, ne pa tudi pesmi, ki jih je zavrnil in so sčasoma postale uspešnice drugih pevcev, kot sta Kad hodaš, ki jo zdaj izvaja Riblja čorba, in Zora je, ki jo je nato pela Neda Ukraden.

Čolić je po pisanju srbskega Kurirja priznal, da je v karieri iz različnih razlogov zavračal številne pesmi, ki so postale uspešnice, potem ko jih je zapel nekdo drug. »Ko se naredi nov album, po navadi zanj prispe veliko več skladb, kot jih bo izdanih. V moji karieri je bilo nekaj pesmi, ki jih nisem posnel. Đorđe Novković mi je na primer ponudil pesem Zora je. Morda bi jo mi naredili drugače,« je povedal.