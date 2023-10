Par je trditve, da je Beckham imel afero v času igranja za Real Madrid leta 2003, takrat zanikal, v dokumentarcu pa na vprašanje, kaj točno se je zgodilo, ni dal jasnega odgovora. Nekdanja članica skupine Spice Girls, zdaj pa uspešna modna oblikovalka, na primer ni govorila o podrobnostih, a je vseeno dejala: »Do Madrida sva se borila proti vsem drugim. A bila sva skupaj, povezana, imela sva drug drugega, držala sva skupaj. Ko sva bila v Španiji, se ni zdelo, da imava drug drugega. In to je bilo žalostno. Niti začeti ne morem govoriti o tem, kako težko je bilo v tistem obdobju in kako zelo me je vse skupaj prizadelo.«

Obdobje življenja v španski prestolnici je Victoria Beckham opisala kot nočno moro. »Povsod, kamor koli smo šli, so nas spremljali na vsakem koraku,« je dodala. O tem, kako so špekulacije o njegovih zunajzakonskih zvezah vplivale nanj in na njegovo družino, je spregovoril tudi David. »Z Victorio sva bila prvič v najinem zakonu pod takšnim pritiskom,« je dejal in dodal, da sta se dušila. »Iskreno povedano, ne vem, kako sva se prebila skozi to obdobje.«