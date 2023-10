»Odlično, neverjetno, srečno, izpolnjeno – živim svoje sanje in uživam vsak trenutek, hvaležna občinstvu za ljubezen in zaupanje, ki mi ga daje. Upam, da me ne bo kdo zbudil in rekel, da so bile vse to samo lepe sanje, ker to je več, kot sem si lahko želela. Hvala iz srca! Res se bom potrudila, da se bomo imeli lepo,« je Prijovićeva dejala za Extra FM.

Poslušalcem radia je razkrila, da je njena družina ponosna nanjo, še posebno mož Filip, ki zanjo piše pesmi in jo je spodbujal tudi konec septembra v srbski Štark Areni, kjer je začela svojo turnejo Od vzhoda do zahoda. Srbski mediji so izračunali, da je pevka s tremi koncerti v Areni Štark zaslužila približno milijon evrov, kar jo uvršča med najdobičkonosnejše izvajalce v Srbiji.

Aleksandra Prijović naj bi otroštvo preživela v skromni hišici nedaleč od središča mesta Beli Manastir. Danes hiša 28-letne pevke ni več tako skromna, saj je od leta 2018 poročena s pastorkom srbske pevke Lepe Brene, s katerim sta leto po poroki dobila sina Aleksandra.