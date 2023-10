Vsaj za nogometno nerodnost tedna bi se dalo oklicati to, da se je šele v dneh po tekmi dalo videti posnetek prekrška iz Rogaške Slatine, na katerem je očitno, da je igralec Rogaške igralca Olimpije povlekel za dres in da je bila enajstmetrovka za Olimpijo upravičena.

Ta krog slovenske prve lige se na prvi pogled zdi tak, kot da bi morale zmagati vse ekipe gostiteljice. Začenši s prvo tekmo Celje – Bravo. A vendarle gre za prvi pogled. V goste vodilnim prihajajo najvznemirljivejši ta hip. Mladosten in domačega kadra poln Bravo, s poletnim Pečarjem na čelu. Kvota na oba gola je spodobnih 2.05 in to se zdi povsem legitimno.

V drugi tekmi dezorientirani Maribor z novim trenerjem rešiteljem gosti reorganizirano, pa vendar ne povsem prepričljivo Muro. Ki je Šimundžo menda vabila prva, pa je ponudbo zavrnil. Kvota na Maribor je nizkih 1.65, še nekaj nižja je na stavo, da bosta obe ekipi zadeli, kombinacija obojega pa vendarle obeta pomnožek z 2.90.

Domžale – Rogaška? Dve različno razočarani ekipi. Prva v fazi samoizpraševanja, druga z občutkom prizadejane krivice, kar je motivacijsko boljše. A tudi Domžale so nemara dojele, da morajo pristopiti bolj fizično in trdo, zato jih je pričakovati polno zagnane in bi lahko končno zmagale, kar obeta pomnožek investicije z 1.75.

Nedeljsko popoldne se bo nadaljevalo s tekmo Olimpija – Radomlje. Evropske tekme načenjajo zeleno-bele. Ni idej Sešlarja in morale Kvesića, tudi portugalska kolonija deluje manj samoumevno rešilno, je pa okrepitev Kasa pokazal potencial. Igralcev ima Olimpija več kot dovolj, da sestavi ekipo, vendar se zdi, kot da trener ne uspe prečistiti idej. Na drugi strani Radomlje s Šošićem. Oba gol za kvoto 1.73.

In še večerni posladek Koper – Aluminij. Kot bi dejal sleherni slovenski nogometni korektnež, je Koper od posadke ljudsko ikoničnega Roberta Pevnika kvalitetnejše moštvo. Zmaga Kopra je vredna 1.70, obenem ne bi smelo manjkati golov, kar navaja na kombinirano stavo zmage Kopra in več od 2,5 gola skupno za kvoto 2.45.