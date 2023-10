O telesu in družbeni amneziji

26. Festival slovenskega filma je že v polnem razcvetu in počasi razkriva glavne filmske adute letošnjega leta. Med igranimi celovečernimi filmi je sicer zaznati manko prvencev in ženskih režijskih glasov, a za generacijsko in spolno ravnovesje vsaj delno poskrbi letos še posebej izstopajoč program dokumentarne produkcije.