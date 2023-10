Za slovenska predstavnika v ligi ABA Krko in Cedevito Olimpijo že 2. krog lige ABA prinaša enega od vrhuncev sezone. Oboje namreč čaka spopad z evroligaškima nasprotnikoma. V Novem mestu se jutri ob 16. uri obeta pravi košarkarski praznik, saj v dvorani Leona Štuklja, ki je razprodana, gostuje Partizan z Željkom Obradovićem. Ljubljančane po porazni predstavi proti Hapoelu v Tel Avivu, kjer so v 1. krogu evropskega pokala klonili s 27 točkami razlike, čaka gostovanje v Beogradu pri Crveni zvezdi.

Ena lažjih tekem sezone za Krko

V Novem mestu dvoboj proti Partizanu pričakujejo povsem sproščeno. Jasno namreč je, kdo je v vlogi izrazitega favorita. Krka lahko s tekme proti Beograjčanom le veliko odnese, težko kaj posebnega izgubi. Košarkarji trenerja Gašperja Okorna so v 1. krogu prišli do pomembne zmage, ko so v Beogradu ugnali FMP. Jurij Macura, ki je dosegel 23 točk in zbral osem točk, je postal najboljši posameznik (MVP) uvodnih tekem jadranskega tekmovanja. »To bo za nas ena lažjih tekem sezone. Lahko se samo veliko naučimo. Igramo z eno boljših ekip v Evropi in prvakom lige ABA, ki jo vodi Željko Obradović. Zanima me, kako se lahko z njo nosimo in kakšen odpor lahko nudimo pred polno dvorano Leona Štuklja. Predvsem pa moramo v tekmi uživati,« sporoča trener Krke Gašper Okorn.

Partizan sicer ni najbolje odprl sezone. V finalu superpokala lige ABA ga je ugnal Studentski centar, v četrtek pa na uvodu evrolige Maccabi v Tel Avivu. Vmes so črno-beli premagali Mornar. »Partizan ima vrhunske posameznike in je sestavljen za zaključni turnir četverice v evroligi. Ima za te prostore še pred kratkim nepredstavljiv proračun. Že podatki, da je Kevin Punter tretji najbolje plačan posameznik v evroligi, da so zadržali Zacha LeDayja in Jamesa Nunnallyja, pripeljali PJ Dozierja, Franka Kaminskiyja in Mateusza Ponitko, povejo veliko. Ne veš, ali je boljših pet igralcev, ki začnejo tekmo, ali tisti, ki pridejo s klopi,« nasprotnika spoštuje Okorn in dodaja, da mora Krka ne glede na vse hrabro kreniti v dvoboj. »Mi moramo igrati svojo igro. Motivacije nam ne manjka. Pričakujem, da ne bomo prestrašeni. Vsakega tekmeca pa moramo spoštovati. Torej, ne smemo pregoreti v preveliki želji po dokazovanju, po drugi strani pa se ustrašiti renomiranega nasprotnika. To je delo trenerja in to bo moja glavna naloga. Nato bomo šli iz četrtine v četrtino in videli, kaj nam bo vse skupaj prineslo na koncu.«

Pianigiani mora paziti

Olimpija si z drugim polčasom proti Megi in predstavo proti Hapoelu v Tel Avivu ni naredila usluge, da bi z igro prepričala skeptične navijače. Moštvo trenerja Simoneja Pianigianija deluje, kot da bi se igralci zbrali včeraj. Na obeh straneh igrišča ni prave povezanosti, najbolj pa skrbi to, da manjka prava borbenost. Morda pa je igralcem nehote alibi dal kar italijanski trener sam, ki stalno ponavlja, da niso pripravljeni na sezono in da je ta za njih prišla prehitro. Če Pianigiani ne bo ekspresno našel rešitev, lahko sezono zavozi že v uvodnih tednih, s tem pa pade v nemilost navijačev, ki so zaradi njegovega odnosa do Zorana Dragića že tako nejevoljni.

Crvena zvezda je odlično krenila v evroligaško sezono, saj je pred domačimi navijači razbila Asvel. »Ne smemo se obremenjevati z nasprotnikom, temveč graditi sistem in napredovati vsak dan. Čim hitreje moramo postati resna ekipa, ki se bo borila in bila agresivna na obeh straneh igrišča. Crvena zvezda je eno najboljših moštev v evroligi. Videli smo, kako so razbili Asvel. Pričakujem, da bomo boljši kot na zadnji tekmi in da bomo naredili korak naprej pred naslednjim preizkusom,« razmišlja Simone Pianigiani.

Liga ABA, 2. krog: Split – Igokea, Mega – Borac oboje sinoči, danes ob 19. uri: Mornar – Budućnost, jutri ob 16. uri: Krka – Partizan, ob 19.45: Crvena zvezda – Olimpija, ponedeljek ob 18. uri: Studentski centar – Zadar, ob 20. uri: Cibona – FMP.