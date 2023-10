Prva domača tekma nogometašev Olimpije v skupinskem delu konferenčne lige bi morala biti spektakel, a od tega je bilo bore malo. Stadion je bil bolj prazen kot poln, saj se je na tribunah zbralo zgolj 6.000 gledalcev, od tega je bilo kar 1.500 Slovakov, na igrišču pa je Olimpija pustila bled vtis in zasluženo izgubila. Olimpija vse od izločitve Ludogorca v začetku avgusta v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov na domači in evropski sceni ni odigrala popolne tekme. Vseskozi se muči, saj v igri ni strasti, navdiha in atraktivnosti, kar je v obilju premogla lani, ko je pod vodstvom Alberta Riere rušila vse pred seboj.

Trije napadalci, 20 tekem in zgolj 6 golov

Olimpija je bila v posesti žoge, želji in borbenosti enakovredna Slovanu, a povsem nenevarna za gol gostov. Ljubljančani so brezzobi v napadu, kjer jim primanjkuje učinkovit klasični napadalec, ki bi bil dodana vrednost. Pedro Lucas, Admir Bristrić in Mustafa Nukić so v letošnji sezoni skupaj na 20 tekmah dosegli zgolj šest golov. Rui Pedro, ki je krilni napadalec, jih je devet, a od tega le dva v Evropi v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti skromni latvijski Valmieri. Druga težava je obramba, kjer je Olimpija znova delala napake, ki si jih na tej ravni tekmovanja ne sme privoščiti. Poskus s Markom Mijailovićem, da bi okrepili obrambni blok, je bil neuspešen.

Trener Joao Henriques očitno živi v svojem svetu, saj je tekmo s Slovanom videl povsem drugače kot večina gledalcev na stadionu in pred televizijskimi zasloni. Po tekmi je imel na novinarski konferenci dolgo predavanje, ko je svoje igralce nekajkrat pohvalil za predstavo in predstavnike medijev poučeval o zakonitostih razvoja ekipe. »Brez Nukića je naša ekipa stara 21, 22 let in je prihodnost tega tekmovanja, ko si bo nabrala več izkušenj. Na takšnih tekmah odločajo male napake, do katerih pride zaradi razlik v zrelosti. Olimpija še nikoli ni bila v takšnem položaju. Nihče izmed igralcev še ni igral na takšni ravni, le ena sezona pa ni dovolj. Poglejte primer Manchester Cityja, tudi Guardiola je ligo prvakov osvojil šele po sedmih letih. Naš cilj sezone ni polfinale ali osvojitev konferenčne lige, ampak naslov slovenskega prvaka, da bomo prihodnje leto spet tukaj,« je v 15 minut dolgem monologu izpostavil Joao Henriques, ki je zgrešil z izbiro ekipe, sicer ne bi že do 70. minute naredil vseh pet menjav.

Petdesetletni Portugalec Henriques velja za zelo študioznega trenerja, a to ni vidno na igrišču. Očitno mu manjka občutek za izbiro igralcev in igro, kar je povezano s tem, da nikoli ni bil profesionalni nogometaš. Pri izbiri enajsterice najbolj zaupa portugalsko govorečim nogometašem in prav lahko se zgodi, da bo zaradi rojakov ostal brez službe v Ljubljani. Ob spremljanju tekem s tribune se včasih zdi, da pri izbiri ekipe kakovost ni edini kriterij.

​Bristrić bi moral biti prvi napadalec

Ob legiji tujcev (20 med 31 igralci) je očitno, da v ekipi ni prave kemije. Za njih je igranje za Olimpijo le nujna služba, ker boljše zaradi skromne kakovosti niso dobili, navijači pa pogrešajo tudi pripadnost klubu in mestu. V obrambi Olimpije se vseskozi ponavljajo ene in iste napake, za katere je odgovoren strokovni štab, ki jih očitno ne zna odpraviti. Vrhunski trenerji pravijo, da je dvig kakovosti igre v obrambi veliko lažja naloga od napredka v igri zvezne vrste in učinkovitosti v napadu. Če portugalski trenerski trio ni sposoben narediti trdne obrambe, tudi v ostalih segmentih ne vleče potez, s katerimi bi skušali najti izgubljeno formo vezistov in napadalcev. Krilni napadalec Posavec je prvokategornik, potem ko je bil lani v šampionski Olimpiji rezervist. Pedro Lucas je prvi napadalec, čeprav je zaradi počasnosti in slabega tehničnega znanja igralec za drugo ligo. Nukić se trudi, a leta so naredila svoje. Bristrić, ki bi moral biti zaradi hitrosti, prodornosti in fizične moči prva devetka, je rezervist ali celo na tribuni. Motika ima občasne prebliske, Diogo Pinoto in Marko Brest pa sta kot pomembni okrepitvi pozabljena.

Olimpijo čaka kazen zaradi metanja predmetov na igrišče. Ena plastenka je v glavo zadela tudi linijskega sodnika iz Grčije. Olimpija bo v tretjem krogu gostovala na Ferskih otokih pri Klaksviku, ki je v četrtek remiziral z Lillom 0:0. Francozi, ki so na igrišču z umetno travo igrali v zelo spremenjeni zasedbi, od 13 strelov niti enega niso sprožili v okvir gola.

*** 1 gol je dosegla Olimpija na zadnjih šestih evropskih tekmah. Za remi na gostovanju pri Qarabagu ga je na lasten navdih dosegel Diogo Pinto, ki proti Slovanu ni igral niti minute.