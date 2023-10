Ugibanj je konec. Znano je moštvo, za katero bo naslednjo sezono nastopal Primož Roglič, najbolj vroča tema kolesarskega prestopnega roka je zaključena. Kolesarski mediji smo bili včeraj malce po 10. uri zjutraj obveščeni, da ima nemško moštvo Bora-Hansgrohe posebno novinarsko konferenco prek omrežja Zoom. Prvi stavek direktorja ekipe Ralpha Denka se je glasil: »Veliko je bilo govoric v zadnjem tednu, sedaj jih lahko potrdim. S Primožem Rogličem sva v četrtek podpisala pogodbo o sodelovanju.«

Podrobnosti pogodbe ostajajo poslovna skrivnost, Nemci pa so prestop izpeljali povsem v svojem slogu. »Za prestop Rogliča nismo potrebovali nobenega novega sponzorja, nihče drug ni prevzel finančnega bremena. V zadnjih letih smo nekaj privarčevali ravno za trenutek, ko se bo ponudila priložnost, da v našo ekipo pripeljemo izjemnega kolesarja. Sedaj se je to zgodilo,« je bil po velikem podpisu razumljivo zgovoren in nasmejan 49-letni Denk, ki ima nadzor nad nemško ekipo že od njenega nastanka. Po poročanju medijev naj bi šlo za dveletno sodelovanje, Slovenec pa bo na leto zaslužil 5,5 milijona evrov.

Roglič in Denk v odličnih odnosih

Za to, da se je Roglič odločil pridružiti Nemcem, ima veliko zaslug prav Denk, saj se je zanj zanimal že pred osmimi leti. »Pri Primožu denarna pogodba ni na prvem mestu. Prepričali smo ga s tem, da vanj verjamemo in se zavedamo njegovih sposobnosti. Že vso njegovo kariero imam z njim dober odnos, vedno se pogovarjava na dirkah. Bil sem pa tudi edini, ki mu je pogodbo ponudil že pred osmimi leti, ko je nato odšel v Vismo. Za primerjavo lahko povem le to, da sem pogodbo izpred osmih let našel in če bi tisti dodal ničlo na koncu, še vedno ni dovolj visoka, a on si to zasluži. Lahko povem le še to, da bo sodelovanje daljše kot eno leto, in še enkrat to, da smo vse plačali z ekipnim denarjem,« kar ni mogel skriti zadovoljstva Ralph Denk. Potrdil je tudi, da je Roglič edina nova okrepitev. »Niti ni zahteval, da pripeljemo še koga. Že sedaj imamo dovolj dobro ekipo in verjamemo vanjo,« je zaključil. »Pogovori izpred osmih let so pomagali pri dogovoru, a najbolj so me prepričali s tem, da verjamejo vame in imamo iste cilje,« je na hitro dodal Primož Roglič, ki si seveda v ekipi želi vodilne vloge na dirki po Franciji prihodnje leto.

Roglič bo prvo ime nemškega moštva, še naprej pa bo opravljal vlogo mentorja, kar mu je šlo odlično od rok že pri Nizozemcih. Skrbel bo za mladega Ciana Uijtdebroeksa, ki je potencial za prihodnost. »Cian je res nadarjen. Z mojega zornega kota je zelo dobro, da se nam je Primož pridružil. Moj prvi občutek je, da sta si zelo podobna, oba si želita zmagovati, sta zelo profesionalna, med njima je veliko podobnosti in Primož je pravi vzornik,« je na to temo dodal Denk, ki si je tako kot Roglič zadal cilj zmagati na Touru. »To so moje sanje že od samega začetka in s Primožem v ekipi imamo sedaj resnično priložnost za veliki podvig.«

Tretji spopad v enem tednu

Zasavec bo danes na 238-kilometrski trasi od Coma do Bergama zadnjič nastopal v dresu Jumbo-Visme. »Želimo si sanjsko slovo zanj. Imamo močno ekipo in upamo, da bo Rogličev diamant še enkrat in zadnjič zasvetil v našem dresu,« je odločen športni direktor Marc Reef. Rogliču bo na trasi pomagal tudi Jan Tratnik, za zmago pa bo moral premagati prvega favorita Tadeja Pogačarja, ki je dobil zadnji dve izvedbi Lombardije. »Gre za izjemno zahtevno dirko. Navadno je to moja zadnja v sezoni, a da si dober, moraš biti v odlični formi. Vzponi mi zelo ustrezajo in upam na nov vrhunski rezultat,« je poln optimizma Tadej Pogačar. Letos na dvanajstih enodnevnih dirkah ni bil slabši kot peti.

Zasavski orel in volk s Klanca pri Komendi se bosta pomerila še na tretji dirki v enem tednu, pred tem pa nista bila na startu iste dirke več kot leto dni. Oba dosedanja obračuna je dobil Roglič, ki je na dirki po Emiliji zmagal, Pogi pa je bil drugi. V torek na treh dolinah Vareseja sta Rogla in Pogačar sprintala za četrto mesto in zopet je bil boljši nekdanji smučarski skakalec, ki bo v prihodnje zmagoviti telemark za zmago poskušal izvajati v dresu Bore-Hansgrohe.

*** 71 zmag od skupno 80 je Primož Roglič dosegel v dresu Jumbo-Visme, za katero je vozil osem sezon.