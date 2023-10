V nedeljo je veliko pozornosti svetovnih medijev vzbudil naslednji zapis madžarskega premierja Viktorja Orbana na družabnem omrežju X, nekdanjem twitterju: »Čestitam Robertu Ficu za veliko zmago na slovaških parlamentarnih volitvah! Vedno je prijetno sodelovati z domoljubom. Komaj čakam na to.« Vsekakor bi Fičeva vlada, ki pa še ni povsem zanesljiva, še bolj opogumila Orbana pri njegovem soliranju v EU in dajanju potuhe Putinu.

Sicer 59-letnega Fica, ki naj bi se zdaj po petih letih vrnil na oblast, označujejo za »levega Orbana«. Gre za nekdanjega komunista, ki se je prelevil v nacionalista in populista. Kot premier od leta 2006 pa si je podobno kot Vladimir Mečiar, ki je Slovaško vodil v 90. letih, prizadeval ohraniti nekatere socialne pridobitve nekdanjega prosovjetskega režima. V ukrajinski vojni je doslej iz opozicije bolj kot Orban, ki je vendarle na oblasti, podpiral agresorja. Pravzaprav je bil že Mečiar proruski, kar odraža neko mero naklonjenosti Slovakov do največjega slovanskega naroda, tudi manjšo zamero kot pri Čehih glede »ruskega« vojaškega posredovanja leta 1968, po katerem je Slovak Gustav Husak zamenjal Slovaka Aleksandra Dubčka.

V zadnjih letih za Fičevo »socialdemokratsko« stranko Smer glasuje vse več konservativnih nacionalistov, zato sta zdaj iz parlamenta izpadli skrajno desna Republika in izrazito populistična Družina smo. Njegove nekdanje zmernejše volilce pa je pridobila nova socialdemokratska stranka Glas, ki je leta 2020 nastala z odcepitvijo od Smeri. Zdaj se Fico z njo pogaja o koaliciji in videlo se bo, ali je Glas res neodvisen od njega. Novo vlado naj bi podprla še skrajno desna Slovaška nacionalna stranka, ki je s Ficem že sodelovala v koalicijah 2006–2010 in 2016–2018 (v letih 2012–2016 je imela Smer absolutno večino poslancev). Leta 2006 so zato v Stranki evropskih socialistov za dve leti Smer suspendirali.

Bil je že politični mrtvec

Na neki način je Fico na volitvah 30. septembra vstal od mrtvih. Pred petimi leti so ga mnogi po odstopu, ki je sledil množičnim protestom zaradi umora 27-letnega raziskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke, razglasili za »politično mrtvega«. Vsaj posredno naj bi bil vpleten v več korupcijskih škandalov, Kuciak pa je proučeval vezi med Ndrangheto in njegovo stranko. S to kalabrijsko mafijo, ki prekupčuje z organi in zasužnjenimi dekleti, predvsem pa s kokainom, sta bila povezana zlasti dva njegova svetovalca. Ni pa dokazov, da je Fico vedel za te njune stike.

Sicer je treba tedanje množične proteste proti njemu v Bratislavi leta 2018 razumeti tudi v luči dejstva, da je slovaško glavno mesto drugače kot na primer Ljubljana trdnjava desne sredine. Kot pravi dober poznavalec vzhodne Evrope dr. Aleš Maver, ima Fico, podobno kot pred njim Mečiar, oporo predvsem na podeželju, ki se mu je prilagodil njun pragmatični populizem: »Oba sta odraz te nenavadne mešanice med socialno konservativnostjo in ohranjanjem prvin nekdanjega socializma, kar sta običajno povezovala še z izkoriščanje strahu pred veliko madžarsko manjšino.«

Globalizacija je namreč v zadnjih desetletjih koristila predvsem velikim mestom, kot je Bratislava, ne pa podeželju, kjer je potreba po socialni politiki večja in kjer so ljudje s svojim nizkim življenjskih standardom lažji plen populistov, ki razpihujejo strasti proti EU, migrantom, madžarski manjšini, Romom in LGBT. Menda pa je Orban v zadnjih mesecih spuščal migrante na Slovaško ravno zato, da pomaga Ficu, ki je v predvolilni kampanji dajal poudarek boju proti njim. Sedanji Fičev comeback je treba pripisati tudi temu, da po prepirih in kaosu v desnih vladah 2020–2023 kar 70 odstotkov Slovakov ne verjame v državne institucije, kar pomeni, da iščejo močnega in odločnega voditelja, kakršnega pooseblja Fico. Poleg tega je lani življenjski standard padel za 4,5 odstotka.

Igranje na protimadžarsko karto?

Sedanji velik Orbanov prijatelj pa je, kot pravi Maver, »veliko svojega političnega kapitala skoval z igranjem na protimadžarsko karto in s sodelovanjem z izrazito protimadžarskimi strankami, kot je Slovaška nacionalna stranka, ki bo očitno spet njegova koalicijska partnerica«. Zato madžarska manjšina, ki predstavlja 8 odstotkov od 5,5 milijona Slovakov, podpira sodelovanje z desnosredinskimi slovaškimi strankami, ki so proti Ficu. »Hkrati je res, da sta bila v zadnji Fičevi vladi (2016–2018) tudi dva madžarska ministra iz madžarsko-slovaške stranke Most. In zdaj je Orban toplo pozdravil Fičev uspeh. A vsekakor bo šlo tukaj za čudaško in nenaravno zavezništvo,« meni Maver.

Pragmatični Fico, ki je pred volitvami trdil, da gre v Ukrajini za vojno med ZDA in Rusijo, pa se zaveda, da gre 80 odstotkov slovaškega izvoza v EU. In njegove grožnje, da bo ustavil dobavo orožja Ukrajini, ne morejo imeti posledic, saj ji je Slovaška dala že vse, to je vse svoje sovjetsko orožje: tanke T-72, rakete za protizračno obrambo, helikopterje in mige-29. »Slovaška pri podpori Ukrajini ne bo več v prvih vrstah kot doslej. Težje pa je reči, da bo Fico zmogel ali hotel uveljaviti prorusko držo, kakršno vidimo pri Orbanu. Za kaj takega je Smer relativno šibka in bo odvisna od koalicijskih partnerjev,« pravi Maver. Peter Pellegrini, zdaj voditelj stranke Glas, v letih 2018–2020 pa premier iz stranke Smer, je v nedeljo izjavil, da bo podprl Fica za premierja, če bo Slovaška ostala prozahodna država. Smer je sicer dobila 23 odstotkov glasov in 42 od 150 poslancev, Glas 15 odstotkov glasov in 27 poslancev, še deset poslancev naj bi prispevala skrajna desnica. Pellegrini bi v vladi raje videl krščanske demokrate.