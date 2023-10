Kako počasi izgubljajo naše zaupanje

Definitivno je prišel konec. Konec romantike v politiki. Pred dobrim letom smo že zaradi imena nove stranke, ki si je predrzno nadela naziv Gibanje Svoboda, upali na povrnitev politike v vode vrednot in konceptov. Sam njen vodja je dan za dnem govoril o vrednotah. Resda so bile splošne, neoprijemljive in bi jih lahko izrekel kateri koli subjekt političnega spektra, ampak z njimi se je vsaj simbolno prekinil trend drsenja v čisti avtokratski monopolni politični diskurz.