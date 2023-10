Večkrat sem že poudaril, a tokratno pisanje je le še dokaz več vaše uredniške politike: biti proti županu Ljubljane. V pričujoči kolumni je avtorica uporabila identične argumente, kot jih je urednik sam pri nedavnem intervjuju, ki ga je imel z menoj.

Ne glede na to, da gre za zvrst pisanja, ki izraža avtoričino mnenje, je prav, da so bralci Dnevnika seznanjeni z dejstvi in ne neresnicami.

Avtorica zapiše, da so študentje v Ljubljani zame druga liga, kar ne drži. Čeprav pravilno navede, da je bil na Kongresnem trgu organiziran sprejem za bruce, v nadaljevanju zbadljivo doda, da je bilo to tudi vse. Dejstvo je, da smo Univerzi v Ljubljani omogočili brezplačno uporabo Kongresnega trga in jim prav tako brezplačno zagotovili 56 stojnic, na katerih so se predstavile različne kulturne institucije in organizacije. Sam sem brucem v nagovoru zaželel dobrodošlico in poudaril pomen študentov, ki z učenjem pridobivajo znanja, prispevajo k razvoju in bogatijo našo družbo. Sledil je glasbeni program, ki ga je izvedla Univerza.

Avtorica se obregne tudi ob shod navijaške skupine Green Dragons. Kot sem že pojasnil na novinarski konferenci, sem se srečal s predstavniki navijačev, ki so ob svoji 35-letnici pripravljali slavje. Predlagal sem jim, naj ga izvedejo ob praznovanju v kampusu slab teden kasneje, ampak so bili že dogovorjeni, da bo potekal navijaški shod v mestnem središču, pri čemer so želeli, da bi za 30 minut izklopili javno razsvetljavo na Prešernovem trgu, Kongresnem trgu, na Wolfovi, Čopovi, Nazorjevi in Trubarjevi ulici, na Adamič-Lundrovem nabrežju in ostalih nabrežjih Ljubljanice, na Ciril Metodovem trgu, Mestnem, trgu, Gornjem trgu, torej v celem mestnem središču. Odgovoril sem jim, da zaradi varnosti tega ne moremo izvesti, smo pa za 15 minut postopoma ugasnili luči na Prešernovem trgu, Wolfovi in Stritarjevi ulici ter na Mestnem trgu. Rekli so, da bodo shod v vsakem primeru organizirali. Zaradi uprizorjenega pirotehničnega šova, ki je očitno vznemiril nekatere prebivalce, sem prejel nekaj pritožb in se vsakemu posebej opravičil. Ne želim opravičevati početja navijaške skupine, je pa dejstvo, da ni bilo zaznati nobene poškodbe na javnih zgradbah, infrastrukturi ali spomenikih. Strošek, ki smo ga imeli, je bilo ugašanje javne razsvetljave na dveh trgih in dveh ulicah v višini 134,60 evra in čiščenje ulic. Soglasja za shod nismo izdajali, ker to ni v naši pristojnosti, ampak je to naloga Upravne enote, policija pa skrbi za varnost javnega reda.

Prav bi bilo, če bi se novinarka pred pisanjem kolumne pozanimala o dejstvih. Ampak papir očitno prenese vse.

Zoran Janković,

župan MO Ljubljana