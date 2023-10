Nepreslišano: Polona Fijavž, v. d. odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija

Lahko začneva s čisto preprostim, osnovnim vprašanjem, kako se novinarski prispevki uvrščajo v TV program. V zadnjem času so se pojavljali brez razmisleka, načrtovanja, kot da bi kdo zgolj želel zapolniti programski čas. Moja neposredna urednica je bila Ksenija Koren, ki zunanje politike ni nikoli spremljala, ki ni imela izkušenj s televizijo, a je vseeno postala urednica zunanjepolitične redakcije. Veste, kaj to pomeni? Urednik zunanjepolitične redakcije je navadno človek, ki ima široko razumevanje sveta, ki razume tok svetovnih dogodkov, vprašanje ravnovesja velikih sil in podobno. Ljudje so bili torej na uredniške položaje kljub strankarski preteklosti ali pa prav zaradi nje imenovani brez presoje, in to se je poznalo tudi na programu. Vse te stvari so pomenile absolutno podcenjevanje naših gledalcev in ti so nas potem – logično – začeli zapuščati. Šli so na druge televizije, k drugim medijem. Kot vršilka dolžnosti odgovorne urednice informativnega programa želim te ljudi privabiti nazaj.