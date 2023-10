Lahko verjamemo vladi, da bo omogočila Kaninu takšen razvoj in takšne vire financiranja, če mu je, že takoj po njenem nastopu, onemogočila financiranje iz evropskih strukturnih skladov? Krivdo za to pa naj bi nosila občina?

Bo vlada postavila v vodenje novega Kanina, po njeni novi napovedi, kadre, sposobne oblikovati dovolj kakovosten tržni potencial centra? Ta ne more biti odvisen samo od maksimalnega izkoristka že obstoječih športnih in turističnih produktov, temveč tudi od trženjskih aktivnosti in dinamike pristopov do neprestanega kakovostnega dogajanja, ki privabi zadostno množico gostov? Za to je nujno razširiti vrste ponudbe..

Novi gospodar centra mora najprej analizirati tržni potencial in opredeliti dodatne trženjske izzive, ker jih je sedaj odločno premalo. Je v letu in pol vlada pripravila vse te analize in druge korake naprej?. Kmalu bo dve leti ...

Ima pripravljeno empirično raziskavo tržnega potenciala Sončnega Kanina. Ta mora temeljiti na analizi polstrukturiranih intervjujev s strokovnjaki v športu, trženju in ključnimi deležniki turistične ponudbe (tudi v dolini). Podatki, pridobljeni s pomočjo intervjujev, dopolnjujejo celotno oceno tržnega potenciala. Na podlagi analize pa so lahko opredeljene ključne trženjske aktivnosti za izgradnjo nove žičnice in zagon centra takoj in za prihodnost.

Miran Mihelič, Bovec