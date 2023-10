Čeprav eden od »prav mislečih« zdaj v Dnevniku piše, da imajo do zatikanja in puljenja takih zastavic enako pravico eni in drugi. Seveda, ker so jih zdaj pulili »prav misleči«. Pravi, da so s tem vendar branili ustavo in zakone – tiste zastavice pa da so bile »napad na ustavo in zakone«. Tale zadnja misel, zapisana po premisleku, pa se mi zdi še bolj problematična in vredna nadaljnje razprave kot puljenje tistih zastavic v trenutnem navdihu mimoidoče skupinice »prav mislečih«. Kritika drugače mislečih zoper veljavno ustavno in zakonsko ureditev česarkoli namreč ni nikakršen (v demokraciji nedovoljen) »napad na ustavo in zakone«, ampak uporaba svobode izražanja, ki jo ustava zagotavlja vsem, ne le njenim mnenjskim podpornikom.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče