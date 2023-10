Joker Out sestavljajo Bojan Cvjetićanin na vokalih, Jure Maček na bobnih, Kris Guštin in Jan Peteh na kitari in Nace Jordan na basu. So eden najprepoznavnejših bendov slovenske glasbene scene, še posebej po nastopu na letošni Evroviziji, na kateri so se predstavili s svojo pesmijo Carpe Diem.

Joker Out je nastal maja 2016 po razpadu skupin Apokalipsa in Buržuazija. Svoj prvi nastop imeli na Festivalu na gaju. Kasneje so izdali svoj prvi singel Kot srce, ki kri poganja, kasneje pa še veliko drugih popularnih skladb.