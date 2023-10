Zatrnik, na katerem je nekaj manj kot 50 objektov, med njimi tudi več počitniških, je šele pred nekaj leti postal samostojno naselje. Pobudo za to so dali prebivalci, ker so računali, da bodo na tak način lažje prišli do osnovne komunalne in druge infrastrukture. Imajo namreč težave z oskrbo z vodo, nimajo urejene kanalizacije in javnega prevoza v dolino. Vendar se zadeve niso premaknile, opozarjajo. Pojavile so se tudi težave v komunikaciji z občino. O napetih odnosih priča že več let trajajoča zgodba o oživljanju smučišča na Zatrniku, za katerega RTC Zatrnik pod vodstvom nekdanjega ministra za pravosodje Aleša Zalarja od občine ne uspe dobiti koncesije za žičnice. Tako sedaj na Zatrniku razmišljajo o odcepitvi od občine Gorje in priključitvi k občini Bled.

»Vsa ta leta je glavni problem, da vse naše pobude na občini naletijo na gluha ušesa. Zadeva je prišla do te točke, ko smo tik pred tem, ali se nekaj resno spremeni v odnosu do našega naselja ali pa bomo iskali boljšega partnerja v sosednji občini,« je poudaril Zalar. Kot je pojasnil, ima Zatrnik dolgo mejo z blejsko občino, tako je z njo teritorialno povezan. Dodal je, da je bilo sodelovanje z blejsko občino in tamkajšnjim turizmom vedno zgledno.

Kot je ocenil blejski župan Anton Mežan, so koraki do priključitev Gorij še dolgi. Če bo do njih prišlo, bodo krajani Zatrnika občinskemu svetu predstavili svoje argumente, zakaj bi se priključili blejski občini, na občini pa bodo preverili, kaj bi to pomenilo za občino, kar zadeva gradnjo infrastrukture in druga pričakovanja prebivalcev Zatrnika. »Sedaj je vse še v fazi idej, tako da pustimo času čas,« je Mežan komentiral morebitni prestop Zatrnika.