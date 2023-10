Kako so zmaji odkrili ogenj

Maribor, 10. avgusta 2019: Navijaška skupina Viole proslavlja 30-letnico delovanja. Denar za financiranje pirotehničnega dogodka, ki ni prijavljen upravni enoti, zbere na bančnem računu pri Novi Ljubljanski banki. Zbor navijačev je po tekmi na južni ploščadi. Okoli 22.30 se skupina več kot 500 navijačev sprehodi po cestišču do Drave in se razporedi na obeh obrežjih ter mostovih, kjer hkrati prižgejo več sto bakel in z njimi osvetlijo ter zadimijo mesto. Ker je že pozno, županu Saši Arsenoviču ni treba ugašati ulične razsvetljave. Dogodka ne komentira.