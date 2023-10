Navijači: Izvoz angleške bolezni na vzhod

Navijaška skupina Green Dragons je minuli teden proslavila 35 let obstoja in delovanja. Ljubljanska navijaška posadka je leto starejša od rivalskih mariborskih Viol, ki so nastale leta 1989, oboji so del trenda iz sredine in s konca osemdesetih let, ko je bil na območju bivše Jugoslavije nasploh čas ustanavljanja navijaških skupin. Pred tem se je navijalo neorganizirano, po navdihu vsakega posameznika.