Kyra Cooney-Cross 350.000

Enaindvajsetletna avstralska zvezna igralka iz Herstona je letos podpisala za Arsenal, kamor se je preselila iz švedskega Hammarby IF. Za 350.000 evrov so v Londonu dobili standardno reprezentantko, ki je do leta 2022 nastopala v najboljših avstralskih moštvih in bila na zadnjem svetovnem prvenstvu na četrtem mestu. Pred tem je najpopularnejša avstralska igralka nastopala za kadetsko in mladinsko reprezentanco svoje države in dosegla v obeh kategorijah skupaj kar 21 golov. Pri Arsenalu naj bi zaslužila okoli milijon evrov na leto.