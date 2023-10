Za državniška potovanja mu je bila na voljo od leta 1953, ko je z njo odplul v Veliko Britanijo. Na njej naj bi preživel skupno 318 dni. Ladja je bila upokojena in zapuščena s Titovo smrtjo leta 1980, danes pa jo v hrvaški ladjedelnici v Kraljevici spreminjajo v muzej. Prve obiskovalce naj bi sprejela konec letošnjega ali v začetku prihodnjega leta. Na obiske dosti bolj oddaljenih dežel je Tito seveda potoval z letalom, saj bi mu počasna plovba z ladjo vzela preveč dragocenega časa. Najdlje in za največ časa je Tito (z letalom) odpotoval 18. septembra 1963, vrnil pa se je šele 1. novembra istega leta ter že naslednji dan v svoji rezidenci v Beogradu sprejel etiopskega cesarja Haileja Selassieja. Na tem svojem največjem popotovanju je obiskal Brazilijo, Čile in Bolivijo, kjer se je mudil po šest dni, iz Bolivije pa je z nekajurnim postankom v Peruju odpotoval v Mehiko, kjer je ostal 13 dni in si medtem privoščil tudi nekajdnevni počitek v znanem letovišču Acapulco. Popotovanje je zaključil pri predsedniku ZDA Johnu Kennedyju, kar je izkoristil tudi za nastop na generalni skupščini OZN in pogovor s tedanjim predsednikom OZN U Tantom. V ZDA naj bi se po pisanju časopisja srečno izognil trem poskusom atentata.

Tito odpotoval v Brazilijo

Danes je odpotoval predsednik republike Tito na obisk v štiri države Latinske Amerike: Brazilijo, Bolivijo, Čile in Mehiko. Tudi to potovanje zasluži vse oznake, ki jih je naša in napredna svetovna javnost izrekala ob poslanstvih našega predsednika v minulih letih – potovanje miru, potovanje prijateljstva. (…)

Delo, 18. septembra 1963

Veličasten sprejem v Mehiki

Ciudad de Mexico, 5. okt. – »Globoko sem ganjen nad tem nepričakovano veličastnim, prisrčnim in toplim sprejemom. Vedeli smo za simpatije mehiškega ljudstva do Jugoslavije, toda to, kar smo tukaj videli, presega vsa naša pričakovanja. Sporočite, prosim, mehiškemu ljudstvu našo prisrčno zahvalo.«

Nikoli nisem videl Tita tako ganjenega. Govoril je zbranim novinarjem v predsedniški rezidenci »Los Pinos« kot tudi prvi državnik, ki se je nastanil v uradni rezidenci predsednika Združenih mehiških držav. To je bilo po zmagovalni poti skozi mesto od mednarodnega letališča, ob kateri se je zbralo nad milijon ljudi. (…)

Delo, 6. oktobra 1963

Obisk brez slave

Južnoameriški človek je po naravi svobodoljuben, zato so mu zoprni vsi diktatorski režimi, pa naj bodo z desne ali leve. Zato je ostal hladen tudi do jugoslovanskega predsednika, pa čeprav se je ta še tako želel predstaviti kot borec za svetovni mir.

Po informacijah časopisne agencije United Press so sestavljali Titovo spremstvo 104 ljudje, od katerih je bilo 60 agentov Ozne, pet zdravnikov in šest kuharjev. Potovali so v treh velikih potniških letalih.

Brazilija je zvezna država. Najvažnejši od teh držav sta Guanabara z glavnim mestom Rio de Janeiro ter Sao Paulo z glavnim mestom istega imena. Iti v Brazilijo in ne obiskati teh dveh mest se pravi dejansko iti mimo države. In prav to je doletelo Tita.

Guverner države Sao Paulo Adhemar de Barros je izjavil: »Ker Tita nisem povabil jaz, ga tudi ne bom sprejemal. Kot sin Katoliške cerkve nočem sprejemati izobčenca. Moje katoliško prepričanje mi tega ne dopušča.«

Istega mnenja je bil guverner države Guanabara, Lacerda.

Zato je mogel Tito obiskati le glavno mesto Brazilije, ki leži sredi pragozdov, dva tisoč kilometrov proč od obale. Mesto ni dalo nobenega znaka, da pričakuje kakega visokega gosta. Ljudstvo je ostalo po hišah, ulice brez okrasitve. (…)

V Boliviji Tito prestolnice La Paz ni mogel obiskati. Leži namreč skoro 4000 metrov nad morjem. Zdravniki so mu svetovali, naj zaradi starosti ne tvega obiska, ker bi mu razredčeni višinski zrak mogel škodovati. Zato so ga oblasti sprejele v mestu Cochabamba, ki je le 2400 metrov nad morjem. Policija je že nekaj dni prej odstranila iz mesta vse, ki bi utegnili biti Titu nasprotni in zato nevarni. (…)

Bolivijska vlada je tudi pozvala kmete, naj pridejo pozdravit Tita v svojih slikovitih narodnih nošah. Pa ni prišel niti eden. »Od vseh sprejemov,« so zapisali poročevavci tujih agencij, »je bil sprejem v Cochabambi najbolj reven.«

Katoliški glas, 10. oktobra 1963

Bodice na Titovem sprehodu po Latinski Ameriki

V Čilu je demokratska javnost še vedno pod vtisom dogodkov iz dni obiska jugoslovanskega komunističnega diktatorja. Ljudje se čudijo še kar naprej, kako je sploh mogoče, da je sedanji predsednik Alessandri Tita povabil na obisk. Polno komentarjev še vedno povzročajo tudi tako obsežne varnostne odredbe, kakršnih doslej v čilski prestolnici še niso videli. (…) Demokratski krogi tudi ne morejo razumeti, kako je bilo sploh mogoče, da je nosilcu jugoslovanske komunistične diktature Titu mogla tako svobodoljubna znanstvena ustanova, kot je univerza v Santiagu, podeliti častni doktorat. (…)

Svobodna Slovenija, 12. oktobra 1963

Slovesnost pred Belo hišo

WASHINGTON, 17. okt. (Po telefonu) Predsednik Kennedy je danes na travniku pred Belo hišo slovesno in z vsemi častmi sprejel Josipa Broza - Tita. Ob 11.45 je v spremstvu treh adjutantov prispel Kennedy, medtem ko se je na travnik spuščal že Titov helikopter iz Williamsburga, kjer je Tito prenočil. (…)

To je bil slovesen prizor, še zlasti, ko so z balkona Bele hiše s trobentami najavili Titov prihod. In kot že tolikokrat na poti po Latinski Ameriki, so tudi tukaj zadoneli zvoki naše himne ob grmenju 21 častnih strelov. (…)

Kennedy je prisrčno pozdravil gosta in izrazil upanje, da bodo v ZDA vsaj nekoliko povrnili gostoljubnost, ki so jo uživali ameriški predstavniki v Jugoslaviji. (…)

Delo, 18. oktobra 1963

