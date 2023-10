Širjenje zobnih kanalov

Vladajoča koalicija si vse od začetka mandata obotavlja priznati prave vzroke zdravstvene krize, pozna pa njene najhujše pojavne oblike – če ne zaradi lastnih izkušenj, pa vsaj zaradi nenehnega opozarjanja civilne družbe. Kaj je storila v prvem letu svojega mandata? Ukinila je dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar je dobro, a ga je nadomestila s še bolj krivičnim obveznim prispevkom: namesto da bi najpremožnejši plačevali nekajkrat več, plačujejo polovico manj kot doslej. Pompozno je najavila zakona o digitalizaciji zdravstva in o preoblikovanju ZZZS, brez katerih naj reforma sploh ne bi bila mogoča, a se jima je že po pol leta odpovedala. Dobili smo tudi interventni zakon, ki se je izkazal kot darilo javnega denarja zasebnikom, sicer pa popoln fiasko. Ni pa vlada doslej kazala volje, da bi s sistemskimi ukrepi zaščitila glavna stebra javnega zdravstvenega sistema: financiranje in izvajanje. Kot kaže, se je temu sedaj izrecno odpovedala, saj je predsednik vlade tudi v vlogi zdravstvenega ministra napovedal, da se bo reforme loteval z majhnimi ukrepi od dneva do dneva.