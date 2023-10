Krečovice: Največja mala filmska vas

Krečovice so vas, ki jo je lahko spregledati. Vanjo prideš naključno, nikoli z namenom. Vsaj do leta 1985 je bilo tako. Skrita v okrožju Benešov v Osrednječeški regiji je kljubovala času, tudi močnim vplivom socializma, in režiser Jiří Menzel je v njej prepoznal ravno to, vas, ki ne glede na to, kje in v kakšnem sistemu je, živi svoje življenje. Vanjo je postavil film Vesničko má středisková ali Moja mala vas, eno najtoplejših komedij, kadar koli odtisnjenih na filmski trak, kjer vsakdanje življenje uporablja za pretanjeno kritiko birokracije in slavi preproste medčloveške odnose. Z njo je na najbolj preprost način ujel in povzel značaj češkega podeželja, uspavane Krečovice pa postavil na zemljevid sveta. Dobesedno. Vedel sem, da ima film zveste sledilce na Češkem in Slovaškem, toda kar sem v dobri uri doživel v središču vasi, tega si nisem mogel predstavljati.